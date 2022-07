YouTubeurs et streameurs : nouvelle alternative aux dons ?

Oximoz, YouTubeur double certifié à seulement 22 ans, enchaîne les lives Twitch et charbonne les vidéos sur sa chaîne YouTube cumulant 600 000 abonnés. Oximoz (Antoine) est une petite pépite du Minecraft français, mais pas que ! Lancement prévu ce samedi 23 juillet à 18h00 !

Qu’est-ce que Trendex ?





Trendex est une plateforme de crowdfunding pas comme les autres. Associée à un jeu, elle permet de soutenir les créateurs tout en misant sur leur carrière actuelle et future, pour tenter de partager leur succès. Similaire aux jeux vidéo Football Manager ou Mon Petit Gazon, l’utilisateur n’est plus un acteur passif, il est plongé au cœur de l’action.

Devenir manager des personnalités et des futurs talents





Un concept très prometteur qui reprend le système des cartes à collectionner de notre enfance. L’utilisateur a la possibilité d’acheter des parts (des tokens), dans le but de composer son équipe, sa dream team pour affronter les autres joueurs dans des tournois. Ces compétitions sont basées sur les résultats de la carrière du talent dans le monde réel : score sportif, stream Spotify, vues sur YouTube, etc.

Chaque semaine, les meilleures équipes sont récompensées. Pour gagner, les utilisateurs devront utiliser leur connaissance sur les talents pour anticiper les évolutions (nouveau single, performances en match, etc.) pour tenter de gagner chaque semaine des centaines d’euros mis en jeu (rendement) à travers les tournois.

Mercato Trendex (achat / revente)





Trendex permet aussi d'investir sur la carrière des futurs talents. En détenant des parts (tokens), la valeur va fluctuer dans le temps en fonction de leur performance et de leur popularité. Comme un mercato, les utilisateurs peuvent acheter et revendre leur talent pour tenter d’augmenter la valeur de leur collection ou pour composer la meilleure équipe du prochain tournoi.

L’objectif de Trendex est de briser la barrière de l’écran et de permettre de vivre plus intensément les liens entre le créateur et ses spectateurs, le sportif et ses supporters, en partageant leur succès au plus près.



Logiquement, les meilleurs managers de talents seront les mieux récompensées. D’où l’intérêt de miser sur des talents prometteurs, avec un potentiel de carrière important, comme Oximoz, lancé ce samedi sur Trendex.



Le lancement du YouTubeur Oximoz ce samedi 23 juillet à 18h00 sera donc un rendez-vous à ne pas manquer sur https://app.trendex.vip.



Inscrivez-vous dès maintenant et ne ratez aucun lancement. Chaque semaine, de nouveaux talents débarquent sur la plateforme !