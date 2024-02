Yu-Gi-Oh! Early Days Collection : une compilation de jeux d'antan dévoilée par Konami !

Ce week-end, les fans japonais de la licence Yu-Gi-Oh! avaient rendez-vous au Tokyo Dome pour l'évènement Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century organisé par Konami. Eh oui, même si la licence de feu Kazuki Takahashi a débuté en 1996 avec son manga culte, ce n'est qu'à partir de 1999 que l'éditeur a lancé au Japon l'OCG, qui va donc fêter cette année ses 25 ans. Parmi les annonces du livestream qui a été retransmis sur la Toile, il y en a une qui va faire extrêmement plaisir aux plus anciens fans regrettant l'époque où les sorties de jeux vidéo se succédaient et étaient dans l'ensemble de qualité (pour leur époque), sans être des free-to-play bourrés de microtransactions comme ces dernières années. Avec Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, ce sont ainsi des productions d'antan qui vont faire leur retour !

Malgré la mention du communiqué français évoquant un « nouveau titre numérique », ce qui chagrinera les amateurs de jeux en boîte, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection va donc permettre de retrouver d'anciens jeux sur Switch et PC via Steam, dont certains jamais sortis en Occident jusqu'à présent. Pour le moment, seuls deux ont été confirmés lors de la présentation et, étrangement, uniquement le premier est évoqué dans les informations que nous avons reçues.

Il s'agit de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, paru sur Game Boy Color le 7 décembre 2000 dans l'Archipel en trois versions différentes (Yugi, Kaiba et Joey Deck) liées aux trois cartes de dieux égyptiens (désolé Marik...). Pour la petite info, en France, nous n'avions eu droit qu'au deuxième épisode de cette série de jeux, Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres, connu au Japon sous l'intitulé Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent.

L'autre épisode qui a été confirmé lors de l'évènement, en témoigne la capture d'écran ci-dessus, c'est Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2, sorti le 20 décembre 2001 sur Game Boy Advance au pays du Soleil-Levant et pas avant le 17 avril 2003 par chez nous dans une version modifiée baptisée Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel.

Évidemment, nous ne pouvons qu'espérer que parmi les autres productions de cette compilation se trouveront Yu-Gi-Oh! Les Cartes Sacrées et Reshef le Destructeur, qui étaient excellents, ou encore Le Jour du Duelliste, voire Dungeon Dice Monsters si les spin-offs ne faisant pas intervenir les cartes sont pris en compte par Konami.

Bref, il y a de quoi se réjouir et il ne reste plus qu'à patienter pour plus de détails. Si vous jouez sur PC, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist est actuellement vendu 17,99 € chez Gamesplanet et sa version améliorée Link Evolution coûte 35,99 €.

Lire aussi : MAJ Yu-Gi-Oh! Duel Links trace sa route et accueille le Rush Duel, pour toujours plus de fun