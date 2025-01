TEST Dynasty Warriors: Origins, le retour en force d’une saga légendaire

Il y a du monde à l’image… et pas qu’un peu.





Dynasty Warriors: Origins marque un nouveau départ pour la célèbre franchise d’Omega Force, en revisitant les bases de la série tout en proposant une approche plus immersive et narrative. Disponible sur PS5, Xbox Series X et PC, le titre a su titiller la curiosité des joueurs qui adorent ce type de production emplie d’action. Mais arrêtons de palabrer pendant des heures et entrons dans le vif du sujet. Une expérience prenante et amusante ?

Des affrontements spectaculaires.

Parlons peu, parlons bien. Graphiquement, Dynasty Warriors: Origins marque une rupture par rapport à ses prédécesseurs, notamment le controversé Dynasty Warriors 9. Les développeurs semblent avoir pris note des critiques concernant l'aspect visuel et ont choisi d'investir dans une direction artistique plus raffinée. Là où l’open-world de l’épisode précédent souffrait d’une qualité visuelle inégale, Origins revient à des champs de bataille plus traditionnels (et c’est tant mieux). Ne tournons pas autour du pot, c’est beau ? N’ayons pas peur des mots : ça claque ! Les champs de bataille regorgent de détails minutieux qui nous plongent dans l'atmosphère tumultueuse de la Chine antique. Les textures des décors, qu’il s’agisse des fortifications imposantes, des forêts luxuriantes ou des plaines arides, sont travaillées avec soin pour donner une réelle identité à chaque environnement.

Les jeux d’ombre et de lumière sont superbes et soulignent l’ambiance dramatique des grandes batailles, qu'il s'agisse d’un lever de soleil teintant le ciel d'orange ou d’une bataille nocturne où les torches illuminent faiblement les visages fatigués des soldats. Alors oui, la modélisation des personnages et certaines animations manquent un brin de peps. Nous avons la sensation de voir un remaster d’un jeu PS4 concernant ces points, mais globalement, le titre a de quoi émoustiller la rétine ! Et pour cause, l’un des plus grands exploits graphiques de Dynasty Warriors: Origins est sans doute la gestion des personnages à l’image. C’est… impressionnant.

Nous pénétrons dans des affrontements spectaculaires, du « 1 contre 1000 ». Point impressionnant, nous avons un jeu ultra fluide, qui ne boude pas, malgré la tonne d’ennemis affichés. Fou de chez fou ! Par ailleurs, notez que divers paramètres visuels sont disponibles. Vous avez le choix entre une image nette ou un rendu super fluide. En parlant de performance, et si vous avez la télé adéquate, vous avez la possibilité de jouer à 120 fps. Par contre, qui dit plus de framerate, dit une résolution moins pétante. C’est donc au joueur de choisir ce qui lui convient le mieux. Quoi qu’il en soit, nous avons le choix, c’est le principal.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 17 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Scénario 15 20 Verdict 17 20