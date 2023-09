TEST Logitech Pro X TKL : un très bon clavier gaming compact, mais c'est tout

Il y a quelques jours, Logitech dévoilait de nouveaux périphériques pour gamers, à savoir la souris Pro X Superlight 2 et le clavier Pro X TKL. Des produits conçus en collaboration avec des joueurs professionnels, et donc taillés pour l’e-sport, mais également destinés aux joueurs hardcore du monde entier.

Un clavier pour les joueurs, il le fait bien, mais il ne fait que ça.

Le Pro X TKL est donc un vrai clavier pour gamers, au format Tenkeyless, c’est-à-dire amputé de son pavé numérique. Nous avons donc là un modèle de petit format, mesurant 35 cm de largeur et 15 cm de profondeur, sans repose-poignet, ce qui est quand même un peu dommage, même si cela facilite évidemment le transport. D’ailleurs, une housse rigide est incluse dans la boîte. Malgré ce format TKL, Logitech a quand même réussi à intégrer des boutons multimédia ainsi qu’une molette pour régler le volume à la volée, un vrai plus.

Le modèle est sans fil, avec un dongle et un câble USB de 180 cm pour la recharge. Mais, avec entre 50 et 120 heures d’autonomie selon les effets lumineux, le clavier est le plus souvent utilisé sans fil, ce qui allège le bureau mais ne change pas grand-chose à l’utilisation. Et bien qu’il soit surtout vendu comme un clavier Lightspeed (la technologie 2,4 GHz de Logitech, le clavier est également utilisable en Bluetooth, la latence est un poil plus élevée pour les jeux compétitifs, mais au quotidien, cela suffit et rend le modèle plutôt polyvalent.

Du côté de la finition, Logitech a opté pour un châssis en plastique noir mat (le clavier existe aussi en blanc ou rose), avec une plaque d’aluminium partiellement visible via un fin liseré, du plus bel effet. C’est sobre et discret, du moins quand le clavier est éteint, mais la frappe est bien pensée pour le gaming, avec d’abord des touches en PBT double couche, agréable au toucher et plus résistant. Malheureusement, point de PBT sur les touches multimédia, de réglages et pour la molette, c’est du simple plastique qui dénote de l’ensemble, avec même un léger jeu dans l’axe horizontal de la molette. Du détail, certes, mais le Pro X TKL se veut haut de gamme.

Si les touches sont agréables au toucher, la frappe demande quand même un temps d’adaptation, la faute à des interrupteurs haut profil et une inclinaison de 4 ou 8°. En l'absence de repose-poignet, les doigts et le poignet de l’utilisateur sont tordus, ça passe pour quelques petites heures de gaming, mais beaucoup moins sur une longue journée entière. Le modèle testé ici embarque des switches GX Brown tactiles conçus par Logitech, ce n’est pas si bruyant et la frappe reste agréable et fluide, avec un bon rebond, les touches ne demandent pas trop de force et de distance pour être activées. En AZERTY, seul le modèle Tactile est disponible, mais en QWERTY, Logitech propose également des versions Clicky ou Linéaire.

Le Pro X TKL est évidemment compatible avec G Hub, le logiciel de Logitech, qui permet d’affecter des commandes aux touches de fonctions (Fn), de créer des macros, de paramétrer le mode Jeu, qui désactive certains raccourcis et commandes quand il est actif, et de modifier le rétroéclairage LightSync RGB avec un tas d’effets lumineux. Pas de grosses révolutions ici, mais au moins, G Hub est assez complet et surtout simple d’utilisation.

Le clavier Pro X TKL de Logitech est un clavier pour les joueurs, il le fait bien, mais il ne fait que ça. La frappe est agréable, rapide et réactive, le clavier est compact et peut se connecter avec un dongle, en Bluetooth ou filaire, et les boutons multimédia sont appréciables. Malheureusement, ces derniers ne bénéficient pas de la même qualité de finition que le reste, et l’absence de repose-poignet, même amovible, rend l’utilisation un peu douloureuse après de longues heures. Un clavier uniquement pour les sessions de gaming, le temps d’une soirée par exemple, ou en appoint pour le transporter en LAN, mais c’est tout.

Les plus Bonne qualité de finition…

Les touches en PBT agréables au toucher

La housse de transport rigide, pratique pour les LAN

La présence de touches multimédia

Trois modes de connexion différents Les moins … sauf pour les touches multimédia

Assez douloureux après plusieurs heures

Uniquement pour le jeu, format TKL oblige

Notation Verdict 16 20