TEST South of Midnight : dans le jardin du bien et du mal

Les Canadiens de chez Compulsion Games sont enfin de retour avec un nouveau jeu vidéo. Le studio, désormais propriété de Microsoft, avait débuté sa carrière avec Contrast, puis nous avait laissé avec We Happy Few en 2018. Deux titres bien différents et Compulsion n’est pas du genre à tourner en rond, il nous emmène cette fois dans le Sud profond des États-Unis avec South of Midnight, un jeu d’action et d’aventure. Nous avons eu l’occasion de terminer le titre, voici notre avis complet, évidemment sans spoilers.

Le scénario de South of Midnight gagne en profondeur au fil des chapitres.

Le Sud profond, c’est le Mississipi, le bayou, la communauté afro-américaine, la musique et… les ouragans. South of Midnight débute alors que Hazel et sa mère Lacey se préparent à évacuer leur maison (une modeste caravane au-dessus d’un cours d’eau) alors qu’une tempête va s’abattre sur la ville de Prospero. Malheureusement, la demeure est emportée par les flots et la jeune femme, sprinteuse émérite, se lance dans une course folle pour sauver sa chère maman. Une aventure teintée de magie, Hazel se rendant rapidement compte qu’elle possède les pouvoirs d’une Tisseuse, capable de retisser les liens et guérir les esprits. Un pouvoir qu’elle va devoir utiliser pour aider les diverses créatures du bayou et ainsi sauver sa mère.

Plutôt convenu dans son introduction, le scénario de South of Midnight gagne en profondeur au fil des chapitres, il n’est pas seulement question de redécouvrir les contes et légendes du Sud profond, mais également d’en apprendre davantage sur Hazel, sa famille et son passé. Une quête de guérison pour les créatures du marais et pour l’héroïne, l’écriture des personnages est particulièrement soignée, le jeu est riche en émotions, sans jamais tomber dans le pathos. L’aventure se déroulant dans un court laps de temps, le joueur reste captivé par ce sauvetage riche en rebondissements, nous mettant face à des créatures effrayantes, mais également très humaines à la fois.

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 15 20 Scénario 17 20 Verdict 17 20