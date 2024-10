11 ans après sa sortie, DayZ bat de nouveaux records

DayZ a vu le jour en 2013, d'abord via un mod pour ARMA II puis en standalone. L'aventure aura été longue pour Bohemia Interactive, le titre a passé des années en Early Access sur PC avant d'être porté sur PlayStation et Xbox. Mais DayZ continue de fasciner les joueurs, la preuve aujourd'hui avec un nouveau record.

Les développeurs annoncent que DayZ a enregistré un pic de 501 522 joueurs actifs pendant la journée du 20 octobre 2024, c'est du jamais-vu pour le jeu de survie multijoueur. Plus précisément, ils étaient 235 618 joueurs sur Steam, 152 037 sur Xbox et 113 897 sur PlayStation. DayZ bat également son record de joueurs en simultané sur toutes les plateformes, ils étaient 79 000 sur Steam, 36 000 sur Xbox et 33 000 sur PlayStation. Des records battus juste après la sortie de Frostline, la seconde extension du jeu, qui s'est déjà vendue à plus de 300 000 copies en une semaine. Scott Bowen, responsable de la marque DayZ, déclare :

Nous sommes ravis de célébrer le succès de la première semaine de DayZ Frostline, et nous devons tout cela à notre incroyable communauté. Nous remercions chaleureusement tous les membres, qu'ils soient des survivants chevronnés ou des nouveaux venus. Votre dévouement sans faille et vos commentaires pertinents ont été la force motrice de l'évolution de DayZ, et la récente augmentation du nombre de joueurs témoigne de sa vitalité durable. DayZ reste un des piliers du genre et repousse sans cesse ses limites, ce qui n’est pas une mince affaire.

