12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un FPS qui arrête le temps offert pour le jour #3

Les 12 jours de jeux gratuits de Noël vont rythmer nos fêtes de fin d'année, avec un titre offert toutes les 24 heures.

À 17h00, TowerFall Ascension a laissé sa place à SUPERHOT, le FPS dont tout le concept repose sur le fait que le temps ne se découle que quand nous bougeons ou tirons. Il est gratuit sur l'EGS jusqu'à ce dimanche à 16h59, alors profitez-en !

À mi-chemin entre fine stratégie et chaos débridé, SUPERHOT est ce FPS où le temps ne s'écoule que lorsque vous bougez. Pas de santé qui se régénère. Pas de munitions à récupérer ici et là.

Juste vous, face à des hordes d'ennemis mieux armés que vous, à récupérer leurs armes pour les dézinguer, les découper et tenter de survivre au milieu d'un torrent de balles en slow-motion.

Par ses graphismes stylisés uniques, SUPERHOT propose enfin une expérience de FPS rafraîchissante. Son langage visuel maîtrisé et minimaliste permet de se concentrer sur le plus important : la fluidité du gameplay et la beauté cinématographique des combats.