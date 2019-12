12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de combat avec des archers offert pour le jour #2

Du 19 décembre 2019 au 1er janvier 2020, vous allez vous faire plaisir avec les 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Tous les jours, à 17h00, il est ainsi possible de récupérer un titre offert pendant 24h.

Depuis hier et jusqu'en fin d'après-midi (ne traînez pas), c'est bien TowerFall Ascension qui succède à Into the Breach. Si vous n'êtes pas familiers avec TowerFall, il s'agit d'un party game à quatre joueurs où des archers doivent s'affronter pour la victoire dans un terrain fermé, l'édition Ascension ajoutant l'aventure en solo ou en duo Quest et la campagne jouable jusqu'à quatre Dark World.

TowerFall Ascension est la version définitive du jeu de combat et d'archerie à succès. Inspiré des titres qui ont fait les grandes heures du multijoueur sur canapé, ce party game à 4 joueurs en local fait la part belle aux affrontements intenses et désopilants. Ses mécaniques sont simples et accessibles à tous, mais les maîtriser vous demandera du doigté, car les combats sont sans pitié. Ouvrez des coffres pour y trouver des bonus capables de renverser le cours de la partie, épatez la galerie en interceptant les flèches en plein air, ou sautez sur vos adversaires pour les éliminer. TowerFall se joue de préférence avec des amis de nature compétitive, assis en tailleur à même le sol, jamais trop loin pour un coup de poing bien senti. Nouveauté de TowerFall Ascension, découvrez le mode Quest, jouable en solo ou à 2. Les joueurs devront coopérer pour tenir tête à des hordes de monstres et d'archers, dans le royaume de TowerFall. Une nouvelle aventure à découvrir, quand vos amis ne sont pas tous disponibles pour un petit match à mort.

Rendez-vous dès 17h00 pour le jeu suivant, teasé sur l'EGS avec le pictogramme visible ci-dessus, et qui devrait probablement être SUPERHOT.

