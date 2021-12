15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'action au rythme effréné offert pour le jour #2 !

Il va falloir être attentif en cette période des fêtes de fin d'année, car les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store sont de retour, avec au moins 14 titres à récupérer dans un laps de temps d'à chaque fois 24 heures. Les festivités ont débuté ce jeudi avec Shenmue III, et nous enchaînons déjà avec un autre cadeau, d'une moins grande envergure peut-être : Neon Abyss. Ce rogue-like mélangeant plateforme et action effrénée dans une ambiance rétro en 2D est certes moins connu, mais il pourrait en intéresser plus d'un.



Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, actif jusqu'au samedi 18 décembre à 16h59, ça se passe ci-dessous.

Neon Abyss Au croisement de l'action effrénée des jeux de tir et des mécaniques profondes des rogue-likes, Neon Abyss vous met dans la peau d'un membre de la « Grim Squad », une unité d'intervention créée par Hadès en personne pour infiltrer l'Abyss et vaincre les Nouveaux Dieux. Le voyage ne s'arrête pas à votre mort puisque chaque défaite vous rend plus puissant. Donjon évolutif

À chaque partie, vous pourrez déverrouiller de nouvelles salles, objets, boss, règles spéciales et même de nouvelles fins ! Autrement dit, chaque donjon est unique, adapté à votre style de jeu, et peut s'agrandir.

Synergies d'objets sans limite

À mesure que vous avancez dans chaque donjon, les objets que vous obtiendrez aléatoirement seront essentiels au bon déroulement de votre infiltration de l'abysse, et les effets passifs sont cumulables entre les objets. Le nombre d'effets applicables n'étant pas limité, une grande variété de combinaisons rendra chaque partie unique.

Éclosion et évolution des familiers

Si, dans votre voyage au cœur de l'Abyss, vous manquez de compagnie, de puissance de feu, ou d'aide, vous pourrez trouver des œufs.Ils donneront naissance à un animal aléatoire avec une compétence spéciale qui évoluera à mesure que vous progressez.

Mini-jeux

Mettez en suspens votre frénésie meurtrière et prenez part à des mini jeux aléatoires vous donneront aussi du butin ! Lancez Piano Performances, Meditation Challenge, Dance Competitions, et bien d'autres encore : la survie est soudainement plus intéressante !

Le titre offert demain est comme toujours teasé avec un visuel spécial habillé par un pictogramme en forme de devinette. Nous y voyons ce qui semble être deux grosses racines entremêlées, ce qui ne nous avance pas vraiment sur l'identité du prochain jeu gratuit...



