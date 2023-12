17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : de la réflexion et des algorithmes pour la 8e offre

Les offres des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuivent ce mardi avec un huitième titre totalement différent de The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Jusqu'à ce mercredi 27 décembre à 17h00, vous pouvez donc récupérer et conserver indéfiniment le puzzle game Human Resource Machine de Tomorrow Corporation, une production qui n'est déjà plus toute jeune puisqu'elle est sortie en 2015.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

HUMAN RESOURCE MACHINE Programmez des petits employés pour résoudre des énigmes. Soyez un bon employé ! Les machines vont venir... pour votre travail. Human Resource Machine est un jeu d'énigmes pour geeks. Dans chaque niveau, votre patron vous donne un travail. Automatisez-le en programmant votre petit employé de bureau. Si vous réussissez, vous serez promu au niveau suivant et travaillerez un an de plus dans l'immense immeuble de bureaux. Félicitations ! Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais programmé auparavant - il s'agit juste de résoudre des énigmes. Si vous enlevez les 1, les 0 et les crochets effrayants, la programmation est en fait plutôt simple, logique, belle et peut être appréciée de tous !

Si vous aimez les énigmes et recherchez quelque chose d'un peu plus palpitant, The Talos Principle 2 est actuellement vendu 23,19 € chez Gamesplanet.