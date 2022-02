A Plague Tale: Requiem, l'édition collector avec sa superbe statuette dévoilée, il faudra y mettre le prix

L'an dernier, les Bordelais d'Asobo Studio ont dévoilé à l'occasion de l'E3 2021 une suite à A Plague Tale: Innocence. Ce A Plague Tale: Requiem reste encore bien mystérieux sur bien des aspects, nous ayant seulement montré un peu de son gameplay via une bande-annonce diffusée durant les Game Awards. Depuis, il a refait rapidement parler de lui en début de mois, alors que le studio et Focus Entertainment demandaient aux joueurs leur avis concernant une édition collector, détaillant rapidement son potentiel contenu et son prix, sans pour autant nous le montrer. Bon, il faut croire que l'idée était déjà bien arrêtée nous la découvrons à présent, et elle ne sera donc pas donnée.

La pièce maîtresse de cette édition, c'est évidemment la statuette représentant Amicia protégeant Hugo, pointant son arbalète vers l'avant, sans doute en direction d'un ennemi. Les détails sur les deux personnages ont l'air assez minutieux, justifiant donc en partie le tarif pratiqué. Car oui, pour se la procurer, il faudra impérativement passer par la boutique en ligne de l'éditeur, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord notamment, et donc débourser 189,99 € débités dès l'achat ! De plus, même si une Cloud Version du jeu est prévue sur Switch, seules les versions PS5, Xbox Series X|S et PC sont concernées ici. Y aura-t-il une édition limitée moins onéreuse vendue dans les enseignes classiques ?

Voici donc ce à quoi vous attendre :

L'édition Collector de A Plague Tale: Requiem comprend : La statuette Amicia et Hugo : une statuette en résine de 21cm finement peinte et détaillée ;

: une statuette en résine de 21cm finement peinte et détaillée ; La broche Plume d'Hugo : une fine broche en métal inspirée par les plumes portées par Hugo dans le jeu ;

: une fine broche en métal inspirée par les plumes portées par Hugo dans le jeu ; Vinyle : la bande-son envoûtante du jeu composée par Olivier Derivière sur un vinyle 45 tours (2 pistes) ;

: la bande-son envoûtante du jeu composée par Olivier Derivière sur un vinyle 45 tours (2 pistes) ; 3 lithographies : trois illustrations de A Plague Tale: Requiem imprimées au format A4 ;

: trois illustrations de A Plague Tale: Requiem imprimées au format A4 ; Le jeu A Plague Tale: Requiem sur la plateforme de votre choix. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series sont livrées en version physique avec une jaquette exclusive au Focus Entertainment Store. La version PC est livrée en version digitale avec un code de téléchargement numérique sur Steam. UNE STATUETTE DE HAUTE QUALITÉ Imaginée et conçue par l’équipe artistique d’Asobo Studio, cette statuette en résine de 21 centimètres représente Amicia et son petit frère Hugo en pleine action, portant leurs tenues emblématiques de A Plague Tale: Requiem. Peinte en couleur avec soin, cette statuette finement détaillée vous permettra de décorer votre intérieur ou votre bureau et immortaliser vos aventures aux côtés d’Amicia et Hugo ! INCLUT UN EXEMPLAIRE DU JEU Votre édition Collector A Plague Tale: Requiem est accompagnée d’un exemplaire du jeu sur la plateforme de votre choix. Sélectionnez votre plateforme afin d’accéder à votre panier. Plateformes disponibles : PlayStation 5 (version boîte avec jaquette alternative, exclusive au Focus Entertainment Store) ;

Xbox Series X (version boîte avec jaquette alternative; exclusive au Focus Entertainment Store) ;

PC Windows (clé digitale Steam). Le montant total sera débité au moment de la commande.

Par ailleurs, les acheteurs du collector recevront un Protector Pack débloquant une skin Red Damsel pour l'arbalète d'Amicia, sous-entendant donc que notre arme sera personnalisable et unique, des ressources pour le crafting qui fera donc son retour et 13 éléments cosmétiques pour Amicia, dont des fleurs pour ses cheveux.

Pour le moment, A Plague Tale: Requiem est simplement attendu en 2022, sans plus de précision. Si vous n'avez pas encore joué à A Plague Tale: Innocence, sa version PC est vendue 35,99 € chez Gamesplanet.