A Short Hike : bande-annonce et date de sortie imminente sur PS4 et Xbox One

Le développeur indépendant Adam Robinson-Yu a lancé en 2019 sur PC A Short Hike, un petit jeu d'aventure relaxant sur une montagne colorée. Le titre a été très bien reçu par les amateurs du genre, il a déjà fait le chemin sur Nintendo Switch en 2020 et va très prochainement s'inviter sur deux consoles de salon.

Eh oui, comme le montre la nouvelle bande-annonce ci-dessus, la date de sortie d'A Short Hike est fixée au 16 novembre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Le titre sera également jouable sur les machines plus récentes (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 et Xbox Series X|S) avec une résolution en 4K.

A Short Hike coûtera 7,99 $ sur le PlayStation Store et le Microsoft Store à son lancement, vous pouvez retrouver des cartes PSN prépayées sur Amazon.