Adibou par Wiloki : un nouveau jeu éducatif avec le héros des 4 à 7 ans annoncé par un teaser épique

La série de jeux éducatifs Adi a été lancée en 1991 pour que les pré-adolescents apprennent en s'amusant. Ses déclinaisons pour les plus jeunes Adibou et Adiboud'chou ont marqué bon nombre d'entre nous, mais la marque comme le personnage ont disparu des radars depuis quelques années, au même titre qu'une bonne partie du marché des expériences ludo-éducatives.

Mais surprise, le cadet Adibou va faire son grand retour prochainement grâce à Wiloki, service de soutien scolaire en ligne adapté aux élèves et récréatif disponible en ligne et sur mobiles. L'entreprise française s'est associée à Ubisoft pour concevoir Adibou par Wiloki : l’app pour apprendre et s’amuser de 4 à 7 ans, qui sortira bientôt sur PC, iOS et Android.

Ni le contenu ni le modèle économique ne sont encore connus, mais le premier teaser épique a de quoi réveiller l'âme d'enfant ou la soif de transmettre de jeune parent qui sommeille en vous. La célèbre maison du Adibou de 1992 n'a plus de casquette, mais sa célèbre cuisine est toujours là. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la newsletter via le site officiel, encore aussi pauvre en informations que la vidéo ci-dessus.

Lire aussi : Muriel Tramis, conceptrice française de jeux vidéo, va recevoir la Légion d'honneur