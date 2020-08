Age of Empires III: Definitive Edition, la date de sortie dévoilée avec une nouvelle bande-annonce

Comme Microsoft l'avait subtilement teasé en début de semaine, Age of Empires III: Definitive Edition a refait parler de lui ce soir, à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2020. Le jeu de stratégie en temps réel de Microsoft, Tantalus Media et Forgotten Empires a eu droit à une nouvelle bande-annonce, et surtout à une date de sortie.

Trêve de suspense, la date de sortie d'Age of Empires III: Definitive Edition est fixée au 15 octobre 2020 sur PC, le titre sera disponible contre 19,99 € via Steam et le Microsoft Store, sans oublier le Xbox Game Pass pour PC (l'abonnement coûte 38,99 € pour trois mois). Vous connaissez sans doute déjà les tenants et les aboutissants du jeu, mais les développeurs ont tenu à faire le point sur les « nouveautés » de cet opus :

Depuis des années déjà, nous avons commencé à faire revenir la série Age of Empires sous une forme plus aboutie. Chaque jeu fut l’occasion d’entendre les retours de nos fans pour apprendre et peaufiner l’expérience que chaque titre de la série offre. Très bientôt, ces mêmes fans pourront compléter leur collection et celles et ceux n’ayant pas encore essayé Age III pourront profiter de la meilleure version du jeu. Nous souhaitons continuer à vous montrer en quoi ces versions sont les éditions « définitives » de ces grands classiques.

Dans Age III: DE, vous allez découvrir des graphismes en 4K, des modèles 3D reconstruits de zéro, une interface modernisée, du multijoueur en cross-play et une bande originale et sonore améliorée. En plus de tout le contenu du jeu existant, le titre comprend également deux nouveaux modes de jeu et deux civilisations exclusives à cette édition.

Côté modes de jeux, nous avons ajouté une série de batailles historiques prenant place dans la période couverte par le jeu, ainsi que les défis “L’Art de la Guerre”, très appréciés des fans et plébiscités depuis leur apparition dans Age of Empires II: Definitive Edition. Ces défis sont pensés pour non seulement vous apprendre les ficelles des jeux de stratégie en temps réel, mais aussi les nuances inhérentes au gameplay et à la meta d’Age III, qui ont bien sûr évolués grandement au fil du temps.

On comptait déjà 14 civilisations d’Europe, d’Amérique et d’Asie dans Age III et ses extensions et deux nouvelles viennent les rejoindre dans la Definitive Edition : les Suédois et les Incas. C’est la première fois que les Suédois font leur apparition dans la série, ils représentent néanmoins l’une des forces les plus atypiques de l’Histoire : une petite nation européenne qui décida de transcender les conventions militaires et qui devint une faction à craindre sur les champs de bataille de l’Europe grâce à des tactiques martiales innovantes.

Les Incas sont une civilisation plus traditionnelle dans la série, l’un des plus grands empires d’Amérique du Sud, où ils construisirent des cités, citadelles et palaces impressionnants. Que vous soyez plus portés sur la construction ou la domination militaire, vous prendrez plaisir à découvrir leurs styles de jeu uniques.

Chez World’s Edge, nous faisons le maximum pour représenter les cultures et les peuples de la plus authentique des manières possibles. Lors du développement d’Age III: DE, nous avons compris qu’en tant que natifs d’Amérique, nous ne pourrions pas remplir pleinement ces exigences. Afin de dépasser ce problème, nous avons travaillé directement avec des consultants de différentes régions du monde pour représenter la singularité de leurs peuples, de leurs histoires et de leurs cultures de manière respectueuse et précise. Celles et ceux qui ont déjà joué au jeu d’origine verront des changements apportés aux civilisations autochtones d’Amérique, nous espérons que ces changements leur plairont autant qu’à nous ! Nous pourrons bientôt vous en dire plus.