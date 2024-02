Alan Wake 2 : ce mode très demandé n'est pas oublié, Remedy donne une période de sortie

Sorti en octobre dernier sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, Alan Wake 2 a déjà eu droit à plusieurs mises à jour gratuites, rajoutant notamment le mode The Final Draft avec un New Game+, une histoire modifiée et des pages de Manuscrit supplémentaires. Mais une fonctionnalité se fait toujours attendre.

Remedy avait promis aux joueurs un mode Photo pour Alan Wake 2, afin d'immortaliser certains moments et environnements marquants, il faut dire que le titre brille par sa direction artistique. Une fonctionnalité qui n'a pas été rajoutée dans le mode The Final Draft, faut-il faire une croix dessus ? Bien évidemment que non, Remedy annonce que le mode Photo d'Alan Wake 2 sera disponible dans le courant du printemps 2024, au travers d'une mise à jour gratuite.

Les fans vont donc devoir faire preuve d'encore un peu de patience avant de photographier Alan et Saga sous tous les angles. Pour rappel, Alan Wake 2 est disponible uniquement au format numérique sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

