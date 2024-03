Alone in the Dark dévoile sa durée de vie, c'est court ?

Dans quelques jours, Pieces Interactive et THQ Nordic lanceront Alone in the Dark, remake du jeu d'aventure et d'horreur culte de Frédérick Raynal. Juste avant le lancement, les studios partagent une longue FAQ sur Steam, revenant en détails sur plusieurs éléments du titre, avec deux informations intéressantes.

Si vous avez suivi la campagne promotionnelle d'Alone in the Dark, il n'y a pas grand-chose de neuf, les studios rappellent qu'il s'agit d'une réimagination du survival-horror de 1992, l'histoire est totalement indépendante des autres opus de la saga et différente de l'original. Pieces Interactive rappelle qu'il a développé le jeu avec l'Unreal Engine 4 et une quarantaine de personnes, le titre est entièrement jouable hors ligne et ne proposera pas de microtransactions.

Il y a quand même deux éléments très intéressants à souligner, le premier est qu'Alone in the Dark sera compatible avec le Steam Deck, les développeurs font tout pour que le jeu soit vérifié aux alentours de la sortie. Mais surtout, Pieces Interactive annonce qu'il faudra environ 8 heures pour terminer Alone in the Dark en ligne droite, c'est deux fois plus que l'original (d'après How Long to Beat). Les joueurs seront libres d'explorer pour rallonger la durée de vie, mais il faudra dans tous les cas faire deux parties pour profiter de l'intégralité de l'histoire, une fois avec Edward Carnby et une seconde fois avec Emily Hartwood.

La durée de vie d'Alone in the Dark promet d'être assez conséquente, surtout pour un jeu vendu à partir de 40,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac. La date de sortie du titre est fixée au 20 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.