Amazon Prime Gaming : les 8 jeux offerts de septembre 2022 dévoilés, dont Assassin's Creed Origins !

Le mois d'août va bientôt toucher à sa fin, alors il est temps de voir ce que nous réserve septembre. Du côté d'Amazon Prime Gaming, il y aura de quoi se faire plaisir avec pas moins de 8 jeux gratuits à récupérer, dont La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor pour faire la promotion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, mais aussi divers bonus dans les expériences free-to-play et live service, avec le 2 septembre un pack de combat Call of Duty World Series of Warzone à l'occasion des finales européennes et nord-américaines se tenant respectivement les 6 et 7 septembre. Ce dernier donnera notamment accès à une skin d'Opérateur et deux plans d'armes.

Parmi les titres offerts, nous retrouvons également Assassin's Creed Origins et Ubisoft proposera dans les mois à venir des bonus pour les joueurs de Skull and Bones suite à son lancement, en plus de continuer à gâter les possesseurs d'Assassin's Creed Valhalla et Rainbow Six Siege. Le partenariat entre les deux firmes semble être fructueux, puisque le communiqué de presse indique que plus de 27 millions de téléchargements de contenus pour les jeux de l'éditeur ont été effectués ces 12 derniers mois.

« Prime Gaming offre une excellente opportunité pour les nouveaux joueurs d'essayer nos jeux et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour rendre encore plus de contenu en jeu disponible pour les membres Prime », a déclaré Chris Early, SVP des partenariats stratégiques et du développement commercial chez Ubisoft. « Faire équipe avec Prime Gaming nous permet de toucher plus de joueurs avec ces offres passionnantes et nous avons hâte de partager Assassin's Creed Origins en septembre ! »

Le programme complet des avantages proposés en septembre 2022 sur Prime Gaming est disponible ci-dessous.

LES JEUX GRATUITS DE SEPTEMBRE 2022 AVEC PRIME En septembre, récupérez huit jeux gratuits via Prime Gaming ! Les joueurs pourront arpenter les pyramides égyptiennes dans Assassin's Creed Origins et contrôler les clubs de football du monde entier dans Football Manager 2022. Assassin's Creed Origins - Plongez au cœur de l'Égypte ancienne, époque de grandeur et d'intrigues, pour dévoiler les secrets et les mythes oubliés des origines de la Confrérie des Assassins. Naviguez sur le Nil, découvrez les mystères des pyramides ou affrontez factions et animaux sauvages dans ces contrées gigantesques et imprévisibles.

Football Manager 2022 - Prenez le contrôle de votre propre club de football dans ce simulateur de gestion d'une profondeur inégalée. Créez votre identité footballistique et inculquez votre style à votre équipe tout en laissant votre empreinte sur le terrain.

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor Game of the Year Edition - Menez un combat à travers le Mordor et découvrez la vérité sur l'esprit qui vous possède et l'origine des Anneaux de pouvoir, créez votre légende et confrontez le mal de Sauron dans cette nouvelle chronique des Terres du Milieu.

The Dig - LucasArts et Steven Spielberg proposent une aventure épique qui plonge les joueurs au cœur de l'inconnu. Incarnez Boston Low, un vétéran de la NASA chargé d'arrêter un astéroïde de la taille d'une petite lune qui se dirige vers la Terre. Après avoir accompli cette tâche, Boston et ses collègues procèdent à un examen de routine de la surface rocheuse et découvrent bientôt un mystère scientifique qui n'a rien de routinier.

Defend the Rook - Un roguelike aux systèmes de combat de plateau tactiques combinés à des éléments de tower defense où vous tentez de survivre face à des hordes ennemies pour sauver votre contrée ! Découvrez des éléments tactiques approfondis, alliés à la construction de tours et aux combats par vagues !

We. The Revolution - Dans le Paris de la révolution, incarnez un juge du tribunal du peuple et présidez des affaires complexes qui touchent aussi bien des citoyens ordinaires que des criminels ou des ennemis de la Révolution ! Prononcez des sentences, participez à des intrigues politiques, mais essayez surtout de sauver votre tête !

Castle on the Coast - Incarnez George la girafe dans ce jeu de plateforme nécessitant de collecter des objets. Parcourez des niveaux passionnants remplis de grottes cristallines, de couloirs en pierre et de dimensions parallèles psychédéliques, dans le but de réconcilier deux puissants mages très remontés contre leur famille.

Word of the Law: Death Mask Collector's Edition - Vous êtes un inspecteur du F.B.I.S.K. qui enquête sur des crimes particulièrement graves liés à des tueurs en série. Enquêtez sur ces crimes et les secrets du gouvernement de la ville ! Vous êtes le seul à pouvoir remonter la piste et briser la chaîne des meurtres. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Calendrier septembre 2022 Les membres Amazon Prime pourront récupérer du contenu durant tout le mois de septembre, y compris du loot pour les jeux Fall Guys, Roblox, Destiny 2, Call of Duty: Vanguard / Warzone et plus encore ! MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Vantage Troop Leader Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Battlefield 2042 - Pug Legend Dozer Specialist Skin

MAINTENANT DISPONIBLE Brawlhalla - Space Dogfighter Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Dead by Daylight - The Maiden Guard Outfit (very rare)

MAINTENANT DISPONIBLE Elder Scrolls Online - Noweyr Pack

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - Five Gold Rare Players and one Player Pick of 83+ OVR Players

MAINTENANT DISPONIBLE GTAO - Get $125K GTAO weekly

MAINTENANT DISPONIBLE Gwent - Ultimate Premium Keg

MAINTENANT DISPONIBLE Hearthstone - Three Standard Card Packs

MAINTENANT DISPONIBLE Overwatch - Three Standard Loot Boxes

MAINTENANT DISPONIBLE PUBG: Battlegrounds Season 4 - Premium Supply Pack #7

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Extraction - Mudslide Uniform and Headgear

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - Doggy Backpack avatar accessory and three unique bonuses for Mining Simulator 2

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - Legendary Aviator Assault Rifle, Epic Midnight Volta Armor, Epic Jungle

Marshall Jetpack and Epic Hannya Railgun

MAINTENANT DISPONIBLE Two Point Hospital - Floppy Clock Bundle

MAINTENANT DISPONIBLE Valorant - Up In Arms Player Card

MAINTENANT DISPONIBLE World of Warcraft - Helm of Eternal Winter

26 AOÛT World of Tanks - Gunslinger Bundle

29 AOÛT Lost Ark - Stronghold Activity Relief Chest

30 AOÛT League of Legends - Prime Gaming Capsule

30 AOÛT New World - Fanatic Saint Skin and Tramp Walk Emote

31 AOÛT Destiny 2 - D.A.R.C.I. Exotic Bundle

31 AOÛT Dernière chance pour réclamer Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic, Fell Seal: Arbiter's Mark

1er SEPTEMBRE Jeux gratuits avec Prime - Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022, Middle-Earth: Shadows of Mordor, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast and Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

2 SEPTEMBRE Call of Duty: Vanguard / Warzone - World Series of Warzone Pack

6 SEPTEMBRE Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and one Epic Wildcard

6 SEPTEMBRE RDO - The Prospector Jig Emote, the Traveling Opulence 1 Outfit for Cripps, 25 Capitale and five Gold Bars

6 SEPTEMBRE Two Point Hospital - Dipping Duck Bundle

8 SEPTEMBRE Wild Rift - Random Champion Pose Chest

22 SEPTEMBRE Wild Rift - Random Emote Chest

Vous pouvez retrouver ces offres directement sur Prime Gaming, le tout étant inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte actuellement 5,99 € par mois ou 49,00 € à l'année, mais qui va subir une hausse à compter du 15 septembre !