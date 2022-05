Amazon Prime Video : les nouveautés de juin 2022 dévoilées, le plein d'action avec John Wick et les Boys !

Il fait beau et chaud, et la température va encore monter d'un cran en juin sur Prime Video avec l'attendue saison 3 de The Boys, mais pas seulement. Comme chaque fin de mois, le programme des ajouts au SVoD d'Amazon vient d'être dévoilé, avec une présentation visuelle plutôt atypique. Le menu est plutôt léger en nombre, mais pas en qualité ni intérêt, puisque nous retrouverons notamment l'intégrale actuelle des films John Wick, dont le 4e sortira l'année prochaine. Les amateurs d'action pourront aussi se faire plaisir avec le classique Highlander. Si vous recherchez un thriller, Basic Instinct remplira ce rôle, tandis que Ready Player One divertira les amateurs de science-fiction et de réalité virtuelle.

L'intégralité du programme de juin 2022 sur Amazon Prime Video pour la France est à retrouver ci-dessous.

1er juin Le monde est à toi - De Romain Gavras

Basic Instinct - De Paul Verhoeven

Ready Player One - De Steven Spielberg

Into the Wild - Avec Kristen Stewart

127 heures - De Danny Boyle

Gangs of New York - De Martin Scorsese

Harry Palmer: The Ipcress File - Saison 1

La Chasse - Avec Mads Mikkelsen

Highlander - Avec Christopher Lambert

Le Scaphandre et le papillon (2007)

Coming Out (documentaire 2019)

Ali - Avec Will Smith

Patients - De Grand Corps Malade

3 juin The Boys - Saison 3 6 juin John Wick - L'intégrale 10 juin Fairfax - Saison 2

13 juin Un espion ordinaire - Avec Benedict Cumberbatch 15 juin First Love, le dernier yakuza 17 juin L'été où je suis devenue jolie - Saison 1

The Lake - Saison 1

24 juin Chloe - Saison 1

My Fake Boyfriend (2022)

The One That Got Away - Saison 1

A$AP Rocky: Stockholm Syndrome

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il vous en coûtera 5,99 € pour un mois ou 49,00 € à l'année.

