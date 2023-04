Another Fisherman's Tale : une date de sortie proche pour la suite du jeu d'énigmes en VR avec une marionnette de pêcheur

Très apprécié par la communauté VR, A Fisherman's Tale nous invitait à contrôler une marionnette de pêcheur dans une aventure pleine d'énigmes utilisant une physique surprenante. Le titre développé par les Parisiens de Innerspace VR aura d'ailleurs bientôt droit à une suite, déjà aperçue en vidéo, et qui vient d'obtenir une date de sortie ferme et proche.

Nous avons donc rendez-vous le 11 mai 2023 sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 et sur toutes les plateformes VR PC, pour un voyage inédit introduisant de nouvelles mécaniques, des lieux originaux et toujours plus de puzzles. Une démonstration de gameplay a été diffusée au passage pour mettre en lumière les possibilités de cette suite.

Embarquez pour une nouvelle aventure incroyable dans Another Fisherman's Tale, la suite du jeu primé A Fisherman's Tale. Plongez dans une narration poétique avec de nouvelles mécaniques de puzzle VR époustouflantes. Résolvez des énigmes avec votre corps, détachez et contrôlez vos membres, et trouvez de nouveaux liens pour progresser. Découvrez la vérité en parcourant des lieux magnifiques et uniques, animés par les créateurs de A Fisherman's Tale. Préparez-vous pour une expérience VR captivante unique. Histoire poétique : Recherchez la vérité sur Bob en démêlant l'enfance de Nina, et suivez le passé de Bob.

Une mécanique époustouflante de VR-Puzzle : Votre propre corps est le principal puzzle ; le gameplay original est basé sur le démantèlement et la réinvention de vous-même.

Des créateurs de A Fisherman's Tale : Une aventure inédite colorée et hallucinante d’Innerspace.

Plus d'emplacements : Explorez des modèles immersifs, situés dans le sous-sol de la maison de la mère de Nina.

Le Meta Quest 2 est actuellement disponible à partir de 479,99 € en version 256 Go sur Amazon.fr.



Lire aussi : PlayStation VR 2 : le line-up de lancement agrandi avec 42 jeux en day one, et 10 nouveaux titres confirmés pour le casque !