Apex Legends : les Légendes découvrent Olympus dans la bande-annonce de lancement de la Saison 7, Ascension

Pas plus tard que la semaine prochaine, Apex Legends va débuter sa Saison 7 baptisée Ascension, qui va introduire comme à chaque fois une Légende inédite, l'astrophysicienne Mary Somers, alias Horizon. Elle ne sera pas la seule nouveauté, puisqu'après le Canyon des Rois et le Bord du Monde, nous pourrons désormais combattre sur Olympus.

Respawn Entertainment et Electronic Arts ont un système de promotion bien rodé, et après une Histoire des Terres Sauvages décrivant le passé d'Horizon, qui a vécu plus ou moins le même type d'évènement que le héros d'Interstellar, c'est donc la bande-annonce de lancement qui a été diffusée, dépeignant l'arrivée des Légendes dans ce nouveau monde flottant dans les cieux et qui leur est inconnu. Ce véritable jardin d'Éden futuriste va vite se transformer en nouvelle zone de Battle Royale, où nous pourrons utiliser ce véhicule à trois places nommé Trident. À n'en pas douter, d'autres vidéos seront diffusées dans les prochains jours pour nous présenter le Battle Pass et autres nouveautés de la saison.

En attendant, l'édition Bloodhound d'Apex Legends est vendue 17,99 € du côté d'Amazon sur Xbox One. La version Switch n'est elle plus attendue avant l'an prochain...