Apex Legends : Rampart mitraille à tout va dans la bande-annonce de gameplay de la Saison 6

Depuis quelques jours, Respawn Entertainment et Electronic Arts partagent les habituelles vidéos de pré-saison d'Apex Legends, servant à nous présenter les nouveautés à venir en jeu. Pour commencer, une bande-annonce a introduit Rampart, la Légende de la Saison 6 Propulsion, et nous avons ensuite pu découvrir son background à travers une Histoire des Terres Sauvages. Pour terminer la semaine, voici désormais un trailer de gameplay.

Rampart et sa mitrailleuse Sheila assurent le spectacle, surtout qu'elle sera capable d'effectuer des tirs de couverture bien protégée derrière un champ de force. L'autre vedette de la vidéo, c'est bien sûr la carte de jeu du Bord du Monde, qui a subi pas mal de transformations de la part de Hammond Robotics, comme détaillé sur le site officiel, sans compter sur le système de crafting déjà évoqué et que nous voyons rapidement en pratique.

QUELS ÉTAIENT NOS OBJECTIFS POUR BORD DU MONDE ? La mise à jour d’une carte a notamment pour objectif d’insuffler un peu de nouveauté au lancement d’une nouvelle saison : de nouvelles configurations à découvrir, de nouvelles rotations à utiliser et de nouvelles stratégies à maîtriser. C’est également l’occasion pour les concepteurs d’améliorer le flux global et l’expérience de jeu sur la carte, tout en corrigeant les faiblesses remarquées par la communauté. La première étape consistait donc à identifier les points à améliorer pour la Saison 6 : Enrichir (et améliorer) la jouabilité dans la partie de la carte recouverte par la lave.

Proposer de meilleures options de rotation pour sortir de certains points de passage particulièrement étroits.

Proposer une nouvelle mécanique de carte propice à de nouveaux scénarios de combat. SITE DE LANCEMENT Hammond Industries continue de gagner du terrain à Bord du Monde. Ils préparent un sale coup… j’en mettrais ma main à couper ! Le Site de lancement se trouve à l’ouest du Dôme, dans un champ de lave qui était jusque-là inoccupé. L’immense fusée se dresse au-dessus du centre de ce nouveau point d’intérêt et se voit d’aussi loin que la Raffinerie. Ce nouveau point de chute comprend quatre grands centres de contrôle à neutraliser et de nombreuses zones à piller. Les escouades peuvent y atterrir en masse pour se déployer et progresser au milieu de la lave en empruntant les passerelles surélevées, afin de rester la dernière équipe à survivre. L’un des aspects les plus intéressants du Site de lancement est qu’il offre de nouvelles possibilités de rotation dans cette partie de la carte. Un nouveau passage a été aménagé dans les falaises en direction de la partie est de l’Arbre. Le chemin qui mène à l’Usine de tri débouche désormais devant le bâtiment principal du Site de lancement, offrant un point de vue imprenable sur la partie sud de l’usine. De nouvelles possibilités s’offrent à vous pour sortir du Dôme, le Site de lancement étant situé juste à côté avec un chemin menant jusqu’à l’Arbre. Si vous préférez descendre la colline en direction de l’Usine de tri, un nouveau geyser est apparu dans le bassin inférieur : un moyen rapide de prendre de la hauteur et de franchir cette crête si l’anneau se resserre dangereusement.

DÉCOMPTE Le Site de forage a été remplacé par le Décompte, un autre vaste centre d’Hammond dont on ne connaît pas l’utilité. Ce point d’intérêt est conçu comme une imposante forteresse protégée par une enceinte élevée et par trois murs dynamiques qui peuvent être activés pour renforcer la défense en cas d’approche ennemie depuis Skyhook, la Crevasse de lave et la Gare de triage (plus d’infos ci-dessous !). Les grands centres de contrôle sont séparés par une importante fosse centrale. Il est possible de fouiller la fosse pour obtenir un meilleur butin. Tentant, n’est-ce pas ? Mais méfiez-vous, car elle est surveillée de toutes parts. Assurez-vous d’avoir sécurisé la zone avant de vous y aventurer !

COMPLEXE Le Complexe est un point d’intérêt plus petit, mais qui a l’avantage de se trouver au cœur d’une zone très fréquentée au centre de la carte. Cette nouvelle zone de largage remplace une petite ville qui était située en dessous de la ligne de chemin de fer menant à l’est du Collecteur. Elle promet des combats bien plus intéressants et un butin bien plus alléchant. Dites adieu à cette petite ville au centre d’une petite fosse, car la nouvelle configuration pousse les joueurs vers les hauteurs en bordure de zone, avec deux murs dynamiques supplémentaires pour franchir la brèche jusqu’à la voie de chemin de fer. Des wagons arrêtés sur la voie servent à la fois de couvertures et de plateformes surélevées pour se déplacer plus facilement jusqu’au centre de contrôle. On trouve également à proximité le départ du Voyage de Mirage, M. Witt ayant quitté Bord du Monde à bord de son transporteur personnalisé… du moins, temporairement.

MURS DYNAMIQUES Les murs dynamiques sont une nouvelle mécanique de la carte Bord du Monde. On en trouve sur les points d’intérêt Site de lancement, Décompte et Complexe. L’immense mur dynamique se dresse par activation d’un panneau de commande, créant une plateforme défendable et fortifiant de manière permanente la position de l’équipe qui aura eu la chance de contrôler la zone en premier. Si vous attaquez un mur qui est défendu, il est toujours possible de se frayer un chemin par le bas ou de le contourner en empruntant un autre chemin à proximité. Si votre Légende possède le pouvoir de verticalité, vous pouvez toujours passer par-dessus.

PASSAGE DIRECT DU CAMPEMENT À SKYHOOK En prenant la direction de l’est depuis le Campement, vous pouvez désormais emprunter un nouveau passage qui vous permet de couper directement par les falaises et la voie ferrée jusqu’à Skyhook.Ce nouveau raccourci est parfait pour sortir de Skyhook et devrait faire du Campement une zone de largage ou une option de rotation plus viable. Les tunnels ferroviaires comportent eux aussi de nombreuses zones à piller et autres zones de couverture dans ce secteur, alors attendez-vous à davantage de possibilités (et de résistance) dans cette partie de la carte.

AUTRES AJUSTEMENTS ET AJOUTS MINEURS Le train ne roule plus ! Dans la saison 6, le train a été mis hors service et ses wagons ont été stationnés un peu partout sur les voies ferrées de Bord du Monde. Un petit détail qui change tout, puisque cela nous permet de proposer plus d’options de rotation à certains points de passage particulièrement intéressants (ou inquiétants, selon le point de vue !). Dans presque tous les tunnels qui devaient rester dégagés pour le passage du train (et qui étaient donc rarement utilisés), on trouve maintenant des wagons à l’arrêt et d’autres éléments pour se mettre à couvert, ainsi que de petites quantités de butin. Outre le geyser apparu au nord du Dôme, un autre a vu le jour au sud de la Crevasse de lave, ce qui rend la traversée de la rivière de soufre un peu plus facile.

Nous devrions encore avoir droit à quelques vidéos en début de semaine prochaine jusqu'au lancement de la Saison 6 prévu le 18 août sur PS4, Xbox One et PC. Des versions Switch, Steam, iOS et Android d'Apex Legends verront de leur côté le jour en fin d'année. L'édition Lifeline du jeu est vendue 12,07 € sur Amazon si jamais vous souhaitez ajouter un boîtier physique à votre collection.