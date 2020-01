Apex Legends : sept modes spéciaux dont un façon TPS avec l'évènement rétro Grande Soirée

2019 s'était conclut sur l'Holo-Fêtes de Mirage pour les joueurs d'Apex Legends, 2020 débute sous le signe de l'Évènement d'Arcade Grande Soirée.



Du 14 au 28 janvier, le Battle Royale passera à l'heure des Années Folles pour nous inviter à débloquer du contenu cosmétique dans le style Art Déco. Et pour nous inciter à multiplier les parties en ligne, ce n'est pas un, mais sept modes spéciaux qui seront proposés, à raison d'un tous les deux jours. D'une expérience en mode TPS à de nouvelles règles pour dynamiser les parties, les joueurs d'Apex Legends vont s'en donner à cœur joie.

Vous êtes cordialement invités à vivre deux semaines aussi chaotiques que raffinées ! Découvrez de nouveaux modes de jeu tous les deux jours, qu’il s’agisse de grands classiques ou de nouveautés inattendues. Utilisez un système novateur de suivi de prix, gagnez des récompenses exquises et visitez le magasin de l’évènement pour vous procurer un ensemble d’objets cosmétiques et de tenues dans le style Art déco le plus pur ! Tenue correcte exigée. Brad Pettigrew, chef de produit pour Apex Legends‎, va vous en dire plus sur cet évènement unique.

Salut tout le monde, ici SaladGuy-RSPN ! Aujourd’hui, je vais vous présenter l’évènement d’arcade Grande Soirée, qui va remettre les Années folles au goût du jour du 14 au 28 janvier.

Contenu de l’évènement d’arcade Grande Soirée

Système d’arcade à durée limitée

Tous les deux jours, nous vous invitons à découvrir un nouveau mode de jeu à durée limitée, que ce soit un incontournable auprès des fans ou une nouveauté inattendue.



Ruée vers l'or (Duos) : armes d'or uniquement en binôme

Mode 3e Personne : une expérience extraphysique classique

Armés et Dangereux : Bord du Monde : fusil à pompe et de précision avec blindage limité

Canyon des Rois de Nuit : jouez de nuit dans le Canyon des Rois

Machins Jour J : ce jeu ne va pas se tester tout seul

Vivre, Mourir, Recommencer : vous réapparaissez automatiquement au-dessus de vos équipiers quand l'anneau se ferme

Anneau Infini : restez en mouvement et évitez d'encaisser trop de dégâts en esquivant l'anneau

: restez en mouvement et évitez d'encaisser trop de dégâts en esquivant l'anneau

Accomplissez des défis pour accumuler des points d’arcade et gagner des récompenses de plus en plus prestigieuses tout au long de l'évènement.

Magasin d’achat direct exclusif à l'évènement

Faites sensation avec nos objets cosmétiques Art déco exclusifs et les différentes nouveautés ajoutées à notre sélection standard de butin.

Sept modes de jeu en rotation à durée limitée

Commençons cette nouvelle décennie en beauté ! L’évènement d’arcade Grande Soirée inclut sept modes de jeu à durée limitée avec un nouveau mode en rotation tous les deux jours. Vous retrouverez certains de vos modes de jeu favoris comme Armés et dangereux ou de tout nouveaux modes tels que MACHINS Jour J. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment : prenez part à l’évènement afin de découvrir par vous-même les surprises que nous vous réservons !

Progressez via le suivi de prix d’évènement pour gagner des récompenses de plus en plus prestigieuses

Nous avons remanié la structure des défis d’évènement grâce à un nouveau système de suivi des prix, offrant davantage de récompenses à tous les joueurs avec des méthodes inédites pour gagner du contenu. Accomplir des défis vous octroiera des points. Plus vous gagnerez de points, plus vous amasserez de récompenses.

Chaque mode de jeu à durée limitée comportera trois nouveaux défis d’une valeur totale de 1 000 points. Nous avons affiné le système pour que vous n’ayez pas l’obligation de vous connecter chaque jour, mais les plus assidus d’entre vous ayant testé chaque mode recevront un badge spécial. Et ne vous en faites pas : vous pourrez toujours accomplir les défis de votre Passe de combat tout au long de l’évènement.

Week-end à score bonus

Assurez-vous de jouer pendant notre week-end à score bonus, au cours duquel vous pourrez relever tout un ensemble de défis additionnels pour gagner un total de 500 points. Ces défis bonus seront accessibles du 17 janvier à 19h00 UTC+1 au 20 janvier à 19h00 UTC+1.

Boutique d’achat direct exclusive à l'évènement

Comme pour les précédents évènements thématiques, l’évènement Grande Soirée disposera d’une boutique d’achat direct incluant une sélection de skins légendaires ainsi que toute une variété d’objets cosmétiques Art déco, disponibles pour environ 5 €. Ces skins seront disponibles à tour de rôle tout au long de l’évènement, alors revenez régulièrement pour découvrir de nouveaux objets.

Mais ce n’est pas tout : six nouveaux skins légendaires seront ajoutées à la section standard de butin au lancement de l’évènement. Vous pourrez les créer avec des matières premières, les obtenir dans des packs Apex à tout moment ou les acheter directement pendant l’évènement.