Ara: History Untold, un RTS historique au tour par tour produit par Xbox annoncé sur PC

La rumeur voulait que Oxide Games, développeur de Ashes of the Singularity, travaille sur un jeu de stratégie en temps réel produit par Xbox Game Studios, dont le nom de code était Project Indus. Il s'est concrétisé au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 sous le titre de Ara: History Untold.



Il prendra la forme d'un jeu de stratégie historique au tour par tour, où vous pourrez mener votre propre nation à travers les âges.

Aujourd’hui, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, Oxide Games et Xbox Game Studios Publishing ont annoncé Ara: History Untold, un jeu de stratégie historique au tour par tour pour PC Windows, qui sera disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass.

Ara: History Untold a été conçu par une équipe de nombreux développeurs ayant travaillé sur l’un des jeux de stratégie historique les plus populaires de tous les temps. Le titre vous invite à bâtir et à mener une nation à travers l’histoire, en explorant de nouvelles contrées, en développant les arts et la culture, en cultivant la diplomatie et en affrontant vos rivaux pour prouver que vous êtes le plus grand leader de tous les temps.

Vous deviendrez l’architecte d’un monde dynamique et vivant qui prend vie grâce à la puissance du Nitrous Engine, le moteur créé par Oxide, et votre style de jeu comme vos décisions façonneront ce monde, la vie de celles et ceux qui y vivent, ainsi que votre héritage.

Oxide Games a pour ambition de faire drastiquement évoluer le genre de la stratégie au tour par tour, mais ce but ne pourra être atteint sans votre aide. C’est pour cette raison que nous lançons le Programme Insider d’Ara: History Untold ! En tant qu’Insider, vous rejoindrez une communauté passionnée par les jeux de stratégie et vous pourrez laisser votre empreinte sur le jeu. Inscrivez-vous dès maintenant pour des actualités exclusives, la possibilité de faire vos retours et une chance de faire partie des premiers à essayer le jeu plus tard au cours de l’année.