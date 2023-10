Assassin's Creed Mirage : une fin secrète avec des dialogues inutilisés découverte, teasant le futur de la licence ?

Cela ne fait que quelques jours qu'Assassin's Creed Mirage est sorti, avec au passage un patch day one 1.0.2 corrigeant certains soucis, et malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu stand-alone au contenu plus modeste par rapport aux épisodes utilisant la formule RPG, il pourrait bien continuer à faire parler de lui un moment. Déjà, parce qu'Ubisoft est prompt à rajouter du contenu téléchargeable payant sous la forme d'éléments principalement cosmétiques et que d'autres semblent déjà prévus, mais aussi pour ce qui nous intéresse à présent, à savoir du contenu qui n'a pas été rendu accessible aux joueurs, mais est bien inclus dans les données du jeu. Attention, un léger spoiler sera présent dans les lignes à venir concernant simplement un élément lié à Basim connu des joueurs ayant terminé Assassin's Creed Valhalla.

Nous devons cette découverte à Sliderv2, qui a découvert ce qui aurait apparemment dû être une scène cinématique post-crédit. Elle ne paye pas de mine et semble ne pas avoir été finalisée compte tenu des éléments de décors flottants. Hormis une vue sur le désert, le seul élément d'intérêt est une tour radio... Oui, ce n'est pas fou, mais attendez, car ce n'est pas tout. Dans un second temps, notre ami du jour a déniché une séquence de dialogue qui aurait dû être jouée par-dessus cette vidéo, où deux personnages discutent de la mémoire de Basim qui a constitué notre expérience de jeu.

La jeune femme semble être celle qui a revécu ces souvenirs et évoque le fait qu'elle a terminé son rapport, déclarant qu'elle a découvert une mémoire génétique d'un Précurseur (« Precursor GM »), soit celle de Loki de toute évidence. Le duo fait apparemment cela depuis trois ans déjà et désigne la présence de l'Isu comme étant un « Fantôme mémoriel », en plus du fait que cette mémoire est une mine d'or. Jusque là, pas de quoi nous chambouler. En revanche, ce qui vient ensuite est assez déroutant.

William Miles est ainsi désigné comme étant l'un des derniers mentors des Assassins avant un évènement baptisé le « Grand changement / basculement » (« Great Shift » en anglais) qui aurait eu lieu durant le 21e siècle. Oui, notre époque est qualifiée par ces personnes d'histoire ancienne, qu'ils ont dû apprendre lors de séminaires obligatoires dans le cadre de leur travail. Même si nous ne savons pas à quelle époque cela place cette conversation, cela signifie que le « présent » d'Assassin's Creed Mirage a au moins un temps été pensé pour se dérouler dans un avenir lointain, où les Templiers ont peut-être remporté la victoire, mais où le café existe toujours, c'est un soulagement !

De là, plusieurs interrogations s'offrent à nous. Est-ce la direction que souhaite prendre l'équipe narrative derrière la licence pour les prochains épisodes, en déplaçant le référentiel présent dans un cadre futuriste très lointain ? Avec la plateforme Infinity qui servira de hub aux jeux à venir, cela donnerait encore plus de liberté aux scénaristes tout en permettant un nouveau départ. Après tout, d'Assassin's Creed premier du nom à Assassin's Creed III, la narration prenait place dans le « futur » par rapport aux années de sortie des jeux, surfant sur la fin du monde à venir en 2012 avec une métahistoire cohérente qui ne tentait pas de coller à notre écoulement du temps réel. Cela permettrait également de proposer une expérience moderne prenant tout de même place dans l'Animus, à l'instar de ce que proposait Watch Dogs Legion avec Darcy, qui n'est malheureusement pas considérée comme canon... Après tout, Infinity devrait proposer des projets bien différents réunis en un même endroit, ce serait donc idéal et répondrait à une attente d'une partie de la communauté.

Pourquoi ne pas avoir inclus cette scène au final ? Sera-t-elle réutilisée pour par exemple teaser Infinity dans les prochains mois ? Est-ce que que l'idée a tout simplement été abandonnée au profit d'autre chose ? Espérons que nous ayons un jour la réponse et surtout que l'intrigue avec Layla ayant conduit au retour de Basim à notre époque ne soit pas mise de côté ou reléguée à du contenu cross-média comme l'a été Junon en son temps...

