Assassin's Creed Odyssey : un patch 1.53 disponible et un Ensemble romain d'Ezio annoncé

Lancé en octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC, Assassin's Creed Odyssey est depuis paru sur Stadia et a eu droit à de multiples DLC et contenus téléchargeables, dont un Discovery Tour: Ancient Greece en septembre 2019. Le suivi du jeu s'est depuis calmé et les joueurs ont désormais le regard tourné vers l'avenir et le prochain épisode qui devrait voir le jour au cours de la prochaine année fiscale d'Ubisoft. Mais avant d'aller explorer l'époque des Vikings, comme le veut la rumeur, un petit retour en Grèce antique s'impose.

Comme annoncé hier par l'éditeur, une mise à jour 1.53 a été déployée ce 12 mars, pesant pas moins de 3,825 Go sur PS4, environ 4 Go sur Xbox One et 4,1 Go sur PC. Le changelog disponible sur console indique ceci :

Ajout de la prise en charge du mode d'essai d'Assassin's Creed Odyssey ;

Diverses corrections de bogues.

Le forum du jeu donne quelques détails supplémentaires sur les éléments modifiés :

Assassin's Creed Odyssey

28,51€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 28,51€.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître régulièrement la notification « Nouveau contenu » après avoir réclamé la monture Melaina ;

Correction d'une description incorrecte des cartes de coffres légendaires dans la version espagnole du jeu.

Mais surtout, c'est un nouveau pack d'équipements exotiques qui va pouvoir être récupéré prochainement, l'Ensemble romain d'Ezio ! Oui, nous allons pouvoir prendre l'apparence de l'Assassin italien gratuitement grâce à cette récompense Ubisoft Club. Pour le moment, nous ne savons malheureusement pas comment la débloquer, la nature des « activités de communauté » n'ayant pas été précisée.

Nous vous tiendrons informés de la manière d'obtenir une fois qu'Ubisoft aura communiqué sur le sujet. Ce léger retour d'Assassin's Creed Odyssey pourrait-il être un signe annonciateur d'une communication à venir concernant le prochain épisode ? Il est trop tôt pour le dire, mais ça ne serait pas la première fois que l'éditeur procède ainsi.

Lire aussi : TEST - Assassin's Creed Odyssey : la divine tragédie