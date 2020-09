Assassin's Creed Valhalla : les Assassins sortent de l'ombre dans un trailer scénaristique, une série de podcasts Echoes of Valhalla annoncée

À un peu plus d'un mois de sa sortie, nous n'en savions finalement que très peu au sujet de l'intrigue d'Assassin's Creed Valhalla, hormis le fait qu'elle nous fera incarner Eivor qui va quitter sa Norvège natale pour s'installer en Angleterre. Ubisoft remédie à celui dès à présent avec une bande-annonce centrée justement sur le scénario, nous montrant sans nous le dire bien des acteurs de ce nouvel épisode.

Oui, les Assassins sont dans la place avec leur logo connu de tous, enfin plutôt Ceux qu'on ne voit pas (The Hidden Ones), dont un certain Dasim qui a le droit à une illustration pour l'occasion, rappelant évidemment l'apparence d'Ezio dans Revelations. La scène d'obtention de la Lame Secrète par Eivor est pour l'occasion dévoilée, remise en tant que cadeau. Nous découvrons également des passages situés en Norvège au début de l'aventure, alors que son frère Sigurd revient d'une expédition avec justement ces nouveaux amis. Ce dernier est ainsi marié à Randvi, la femme ressemblant énormément à Kassandra que nous avions déjà pu apercevoir auparavant.

Le clan d'Eivor va devoir quitter la Norvège par nécessité, et nous découvrons pour l'occasion plusieurs visages de dirigeants anglais en plus d'Ælfred le Grand, et d'autres ennemis comme les fils de Ragnar Lothbrok ou un mystérieux personnage encapuchonné porteur d'un symbole de croix... Vous l'aurez compris, les proto-Templiers devraient une fois de plus agir dans l'ombre et nous poser problème.

Par ailleurs, Ubisoft a annoncé une série de podcasts documentaires Echoes of Valhalla, dont le premier épisode Les Fils du Grand Nord est disponible dès maintenant à l'écoute sur Spotify, et qui revient en détail sur le contexte historique du jeu, avec comme parti pris de faire parler les Vikings pour nous expliquer leur mode de vie.

La date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla est fixée au 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay+) et Stadia. Le lancement sur PS5 se fera quant à lui le 12 novembre, puis sur Amazon Luna via la chaîne dédiée. Vous pouvez d'ailleurs précommander votre exemplaire sur le site du géant du commerce à 69,99 € dans une édition avec du contenu numérique.

