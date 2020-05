Assassin's Creed Valhalla : trois éditions supplémentaires font leur apparition chez certains revendeurs, un artbook déjà prévu

C'est devenu une habitude au fil des années, toutes les grosses sorties de jeu d'Ubisoft sont accompagnées par leur lot d'éditions allant de la standard à un bon gros collector, la plupart n'offrant en supplément que du contenu numérique, dont l'incontournable Season Pass. Assassin's Creed Valhalla ne fera pas exception à la règle, nous en avons eu la preuve hier suite à la diffusion de sa première bande-annonce avec 4 éditions physiques allant de 69,99 € à 199,99 € sur consoles. Sauf que ce n'était là que les offres classiques de l'éditeur concernant sa boutique en ligne, la plus chère y étant exclusive, et que nous retrouverons un peu partout ailleurs. Il y a donc comme toujours certaines boutiques qui ont de petits bonus supplémentaires, la preuve avec Amazon et Micromania pour la France.

Les deux enseignes ont elles aussi référencé le jeu sur leur site, avec des éditions dites Limitée et Drakkar. Chacune ne donne accès qu'à des DLC en plus du jeu de base, sans forcément devoir débourser plus, alors autant ne pas se priver :

Édition Limitée Amazon - (PS4, Xbox One) Le jeu Assassin's Creed Valhalla.

Contenu numérique :

Le Pack de colonie Berserker inclut de nouvelles façons de personnaliser votre village en Angleterre ;



Chevauchez le dos d'un loup féroce avec la monture Loup de Hati ;



Un ensemble de runes pour aiguiser vos armes ou améliorer l’équipement de votre choix. Édition Drakkar exclusivité Micromania - 69,99 € (PS4, Xbox One) Le jeu Assassin's Creed Valhalla.

Contenu numérique :

Le Pack de navire Berserker inclut un majestueux navire, équipé d’une tête de proue unique et d’un ensemble de nouvelles voiles ;



Une nouvelle apparence pour personnaliser votre corbeau ;



Un ensemble de runes pour aiguiser vos armes ou améliorer l’équipement de votre choix.

Au passage, notons que l'Ultimate sera exclusive à Micromania en dehors de l'Ubisoft Store. Et, oui, il sera donc possible de personnaliser le corbeau nous servant de drone et d'utiliser un loup comme monture, les éléments cosmétiques vont pleuvoir. Aux États-Unis, une Gold Edition SteelBook est aussi référencée, chez Best Buy par exemple, dont toutes les promesses sont dans le nom comparé à la Gold classique, élevant son prix de 99,99 $ à 109,99 $ dans la devise locale.

Pour terminer, s'il vous reste encore de l'argent à dépenser entre les produits dérivés et le roman, sachez qu'un artbook verra le jour en France chez Mana Books, comme l'indique sa fiche produit sur le site international d'Amazon. La date du 1er octobre est indiquée (c'est un jeudi), mais difficile de déterminer s'il s'agit d'un simple placement ou d'un possible indice quant à la date de sortie. Et si vous avez l'œil, vous aurez remarqué que l'URL indique « Assassins-Creed-Kingdoms », nom de code du jeu déjà évoqué par le passé.

Pour quelle édition d'Assassin's Creed Valhalla pensez-vous opter ?

