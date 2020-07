Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy officialisé avec un premier aperçu de gameplay en vidéo

La semaine dernière, l'organisme de classification des jeux en Australie a fait une petite bourde en mettant déjà en ligne la fiche d'un certain Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, une suite à Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout qui vient aujourd'hui d'être officialisée bande-annonce à l'appui lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase japonais, nous montrant déjà du gameplay avec les nouvelles fonctionnalités ajoutées par les développeurs de Gust.

Sans surprise, ce deuxième épisode mettant en scène Reisalin Stout sera disponible sur PS4, Switch et PC (Steam), avec une sortie d'ores et déjà prévue pour cet hiver dans le monde entier. Avec plus de 420 000 copies vendues, il faut dire qu'Atelier Ryza a été un bon succès pour la licence, rien d'étonnant à ce que l'héroïne rempile directement pour une suite, constituant tout de même une première dans l'histoire de cette longue saga de JRPG !

Davantage de détails nous seront donnés le 29 juillet, espérons juste qu'il ne s'agisse pas seulement du teaser trailer déjà planifié, sauf s'il est différent de cette vidéo du jour. D'ici là, vous pouvez retrouver Atelier Ryza premier du nom à 36,85 sur PS4 chez notre partenaire Amazon.