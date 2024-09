Balatro va encore nuire à votre productivité, une version très attendue tient sa date de sortie

Balatro passionne déjà les joueurs sur ordinateurs et consoles depuis le début de l'année, il s'est déjà vendu à plus de deux millions d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, rien qu'en version numérique. Une édition physique arrivera dans quelques jours (et disponible en précommande contre 29,99 € sur Amazon), mais ce ne sera pas la seule nouveauté pour ce mois de septembre.

L'éditeur Playstack et le développeur LocalThunk annoncent que la date de sortie de Balatro est fixée au 26 septembre 2024 sur mobiles. Le jeu de cartes rogue-like sera disponible sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android) contre 9,99 €. Les abonnés Apple Arcade pourront eux aussi retrouver le titre dans le catalogue sans coût supplémentaire à cette même date.

Bien évidemment, Balatro aura droit à des quelques changements du côté des commandes, qui vont être adaptées pour les écrans tactiles, mais le contenu sera le même que sur les autres plateformes. Le titre a pour rappel accueilli la grosse mise à jour gratuite Friends of Jimbo et davantage de contenu arrivera dans les mois à venir.