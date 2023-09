Baldur's Gate 3 : une mise à jour lancée pour rajouter une fonctionnalité très attendue

Baldur's Gate 3 continue de passionner les joueurs, il faut dire que l'aventure est particulièrement longue, avec un bon degré de rejouabilité. De son côté, Larian Studios peaufine encore son jeu de rôle même après avoir publié la version 1.0, et il vient de lancer aujourd'hui une nouvelle mise à jour.

Le Patch 3 permet de profiter de Baldur's Gate 3 sur Mac, bonne nouvelle pour les concernés, mais surtout, il rajoute le Miroir magique. Les développeurs l'avait teasé le mois dernier, le Miroir magique, au camp, permet de modifier l'apparence, la voix, les pronoms et la partie inférieure du corps de son personnage. Cependant, le Miroir magique ne fonctionne pas pour les personnages Origines, les Serviteurs et les Illithids, et ne permet pas de changer la race, la sous-race ou le type de corps. Enfin, les modifications liées aux choix faits dans le jeu (comme la perte d'un œil, à tout hasard...) ne peuvent être changées via le Miroir magique. Les autres modifications apportées par le Patch 3 sont détaillées en anglais sur Steam.

Baldur's Gate 3 est pour rappel disponible sur PC et PlayStation 5, et il arrivera sur Xbox Series X|S d'ici la fin de l'année. Vous pouvez retrouver le RPG uniquement en version numérique, notamment via GOG.com, ou grâce à des cartes PSN vendues sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

