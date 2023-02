Battlefield 2042 dévoile sa Saison 4 en Dernière Minute avec une date et déjà la dernière Spécialiste

Jusqu'où tiendra Battlefield 2042, qui n'a clairement pas convaincu à sa sortie et depuis ? Electronic Arts et DICE ont promis que l'aventure se poursuivrait au moins jusqu'à une Saison 5 sans nouveau Spécialiste. Les développeurs l'ont confirmé (notamment à MP1st dans le cadre d'une session preview), la Saison 4 sera déjà la dernière à ajouter un personnage, et nous l'avons découvert davantage ces derniers jours.



Elle s'appellera Dernière Minute et amènera une Éclaireuse du nom de Camila Blasco, équipée d'un dispositif d'infiltration X6 bloquant le verrouillage des appareils ennemis, la carte originale Poudrière et ses paysages rocheux d'Afrique du Sud, le fusil à pompe d'appui compact Super 500, le fusil d'assaut nouvelle génération RM68, le pistolet-mitrailleur AC9, le fusil-mitrailleur grande puissance RPT-31, et le véhicule de combat d'infanterie CAV-Brawler, et plus encore. Une refonte de la map Décharge est sinon prévue en cours de saison, et il y a bien évidemment un Battle Pass pour continuer à débloquer des éléments cosmétiques.

Dans Battlefield 2042 – Saison 4 : Dernière minute, le champ de bataille se déplace en Afrique du Sud avec une nouvelle carte, Poudrière. L'environnement rocheux à l'extérieur permet aux véhicules de circuler librement et de se mettre à couvert. Quant aux grands espaces intérieurs (dont un tunnel souterrain), ils favorisent les combats rapprochés à pied ou à bord de véhicules.

La nouvelle Spécialiste de Battlefield 2042 est Camila Blasco, une experte en embuscade. Formée à la reconnaissance, elle utilise son équipement tactique pour se déplacer dans l'environnement sans déclencher les technologies de détection de mouvements. Son dispositif d'infiltration X6 bloque les verrouillages des appareils ennemis, interfère avec les technologies de repérage actif et crée des zones mortes dans lesquelles les technologies ennemies sont signalées (jusqu'à sa désactivation ou sa destruction).

Battlefield 2042 – Saison 4 : Dernière minute ajoute aussi un nouvel arsenal d'armes ainsi qu'un véhicule et un gadget. Le nouveau fusil à pompe d'appui compact Super 500 est une arme courte portée conçue pour les brèches, mais elle est également adaptée aux combats très rapprochés. Le RM68 est un fusil d'assaut polyvalent équipé d'un silencieux intégré, qui sert de contrepoids pour une stabilité et un contrôle du recul accrus. Le pistolet-mitrailleur AC9 léger dispose d'une boîte de culasse spéciale pour un meilleur contrôle des tirs au jugé. Le nouveau fusil-mitrailleur RPT-31 a une cadence de tir réduite, des munitions puissantes et une vitesse initiale très élevée, ainsi qu'une lunette à bascule unique. En plus de ces armes, les explosifs adhésifs du gadget lance-explosifs SPH peuvent s'accrocher aux personnages, aux objets et aux véhicules, ce qui en fait l'outil de destruction parfait et une arme anti-infanterie.

Il sera bientôt possible de circuler dans des espaces étroits tout en protégeant ses passagers avec le nouveau véhicule CAV-Brawler. Les alliés peuvent réapparaître à côté de lui, même lorsqu'il n'a plus de places. Ce véhicule de combat d'infanterie maniable est équipé du système de détection active des menaces et d'un système de défense rapprochée, qui lance des grenades dans toutes les directions pour venir à bout des unités d'infanterie proches.

Les joueurs continuent désormais de définir leur rôle sur le champ de bataille avec la dernière mise à jour du système de classes, qui répartit chaque Spécialiste dans l'une des quatre classes classiques : Assaut, Ingénieur, Éclaireur et Soutien. Le système de classes redéfinit également le matériel auquel les Spécialistes ont accès, façonnant des rôles mieux structurés et plus compréhensibles. De plus, ils pourront découvrir une version retravaillée de la carte Décharge plus tard cette Saison, qui améliore les lignes de mire et la visibilité, ajoute davantage de couvertures pour améliorer le combat d'infanterie et comprend de meilleurs points de contrôle, de toutes nouvelles zones et bien plus encore. D'autres informations sur cette nouvelle version seront bientôt partagées lors d'une annonce de développement.