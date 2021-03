La Belgique, aussi une terre de jeux vidéo

Le plus ancien des studios belges est peut-être aussi celui qui a connu le plus de succès, il s’agit de Larian Studios, installé à Gand, avec notamment sa série Divinity. Son aventure a commencé avec le jeu Divine Divinity, sorti en 2002. Dans ce jeu de type Action-RPG assez classique, le joueur incarne un personnage (magicien, voleur ou guerrier) qui doit sauver le royaume de Rivellon des forces du mal. Un scénario et un fonctionnement classiques donc, mais pour un résultat efficace à l’époque. Sa suite, Beyond Divinity, en 2004, lui sera très similaire. Mais c’est avec Divinity II: Ego Draconis que Larian fait son premier gros coup. Sorti en 2009, le jeu passe d’une vue isométrique à une vue en troisième personne qui lui permet de renouveler son gameplay.

Après la sortie de deux nouvelles extensions, la consécration viendra pour le studio avec la sortie de Divinity: Original Sin en 2014, et Divinity: Original Sin II en 2017. Également disponible sur PS4 et Xbox One en plus de la version PC, le premier Original Sin connaîtra un très beau succès, avec plus de 500 000 copies vendues, une nomination au Spirit of the PC Award et surtout une note de 87 % sur Metacritic, l’agrégateur de notes. Situé dans le même univers que les précédents, ce jeu aura la particularité de revenir à une vue isométrique, lui permettant de moderniser son système de combat au tour par tour. Et la suite sera encore plus prisée des fans, qui donneront plus de 2 millions de dollars en financement participatif pour aider le studio à son développement. Avec une note moyenne de 19/20, Divinity: Original Sin II, également porté sur Switch, flirte avec la perfection et est la plus belle réussite de Larian.

La Belgique s’est aussi lancée avec succès dans une autre niche du jeu, celle des paris sportifs et du casino en ligne, milieu ultra-concurrentiel, car le monde entier s’y intéresse. Toutefois, notamment avec son site Circus Casino, qui a aussi une grosse section de paris en ligne, la Belgique parvient à se mêler joliment à la lutte au milieu des Cresus Casino et autres Unibet.

Mais le cœur des studios et des envies belges reste la création de jeux vidéo innovants. Et de ce point de vue, c'est certainement Fishing Cactus qui remporte la palme de l’originalité. Ce studio, basé à Mons, est pour l’instant le créateur de 5 jeux très inventifs et notamment ceux de la saga des Typing Chronicles, qui ont tous comme principe de travailler sur les compétences dactylographiques du joueur, le tout dans un monde de papier et d’origami se dépliant au fur et à mesure de la progression du personnage. Le premier opus, Epistory, a été acclamé par la critique pour son système novateur qui permet de jouer sans jamais avoir besoin de toucher à la souris (même au sein des menus). La suite, Nanotale, suivant le même principe dans un monde tout aussi coloré et original, a tout simplement été élu meilleur jeu de l’année aux Belgian Game Awards de 2020. Ajoutez à cela Shift Quantum, un jeu de plateforme où vous pouvez shifter d’un environnement à un autre (ombre/lumière) pour passer les niveaux, le jeu d’aventure Ary and the Secret of Seasons et le puzzle game Algobot, et vous aurez là un bel aperçu de tout le savoir-faire de Fishing Cactus.

Mais ils sont encore nombreux à se faire un nom sur la scène nationale et internationale. Il y a par exemple le studio Exiin de Bruxelles, qui a travaillé avec Fishing Cactus sur Ary and the Secret of Seasons. Il y a aussi Neopica, situé lui aussi à Gand, et qui s’était d’abord spécialisé dans les jeux plutôt pour filles sur la Nintendo 3DS, avec des titres comme I Love My Pony ou Animal Hospital, orientés sur le soin des animaux. Mais le studio a pris un nouveau virage dernièrement (presque à 180 degrés), car il a rencontré le succès avec Hunting Simulator (un jeu de chasse donc) et sa suite Hunting Simulator II, oubliant là son passé d’aspirant vétérinaire. Le studio bruxellois Ram Ram, auteur du superbe 30 Birds, jeu initiatique à mi-chemin entre le poème et l’aventure, ou Triangle Factory, basé à Gent et élu meilleur studio belge de 2020, sont autant d’autres studios à la fois accomplis et prometteurs. Bref, il n’y a pas que les moules-frites en Belgique, il y a aussi du gaming !