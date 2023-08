Beyond Good and Evil : ça leak, mais les fans vont être déçus

Cela fait beaucoup trop d'années que les joueurs attendent Beyond Good and Evil 2, le jeu d'aventure d'Ubisoft à l'origine conçu par Michel Ancel, mais ce dernier a quitté le navire, et le développement semble être un véritable Enfer. Pourtant, le titre semble toujours d'actualité chez Ubisoft, qui avait reconfirmé l'existence du jeu en début d'année.

Mais en attendant d'en apprendre davantage sur BGE2, Ubisoft a visiblement d'autres projets pour la licence. L'ESRB, qui classifie les jeux vidéo outre-Atlantique, vient de lister dans sa base de données un certain Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Eh oui, Ubisoft veut apparemment ressortir le premier volet sur les plateformes modernes, lui qui n'avait pas eu droit à un portage depuis 2011 et ses versions PS3 et Xbox 360. De quoi nous faire patienter avant l'arrivée de sa suite, mais tout de même, il y a de quoi être déçu.

Pour le moment, Ubisoft n'a rien confirmé concernant Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, il faudra patienter pour découvrir les améliorations qu'il proposera. Sinon, le jeu original est vendu 1,49 € (- 70 %) sur GOG.com.