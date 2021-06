Big Rumble Boxing: Creed Champions, des images et un éditeur pour le jeu de boxe avec Rocky

Survios s'est taillé une très bonne réputation avec ses jeux en réalité virtuelle comme Creed: Rise to Glory et The Walking Dead Onslaught, et pourtant, il change de registre pour son prochain titre, Big Rumble Boxing: Creed Champions. Oui, il s'agit de boxe, mais sans réalité virtuelle.

Réalisé en partenariat avec la Metro Goldwyn Mayer (récemment rachetée par Amazon), Big Rumble Boxing: Creed Champions se trouve aujourd'hui un éditeur de renom en la présence de Koch Media, qui éditera et distribuera le jeu en version physique sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre se base sur les franchises de films Rocky et Creed, et proposa aux joueurs de monter sur le ring pour s'entraîner et affronter d'autres combattants pour devenir des légendes de la boxe comme Adonis Creed et Rocky Balboa. Un mode multijoueur local sera même inclus. Seth Gerson, CEO chez Survios, commente ce partenariat d'édition :

Nous sommes ravis de débuter ce tout nouveau partenariat de distribution et d'édition avec Koch Media, à l'occasion de notre première expérience de jeu avec Big Rumble Boxing: Creed Champions. L'expertise de Koch Media quant à leur façon de distribuer d'incroyables jeux coïncide parfaitement avec la mission de notre studio de proposer des titres à plus de joueurs consoles et PC à travers le monde. Koch Media est le partenaire idéal pour Survios afin de travailler des franchises de films iconiques telles que Rocky et Creed.

Stephan Schmidt, director global partner publishing chez Koch Media, rajoute :

Chez Koch Media nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un partenaire tel que Survios et de les accompagner via nos différents bureaux d'édition à travers le monde, couvrant ainsi un marché international. Nos équipes globales, mais également locales, collaboreront étroitement afin d'apporter leur expertise quant au marketing et à l'édition. C'est toujours quelque chose de spécial de pouvoir travailler sur des licences si connues !

Robert Marick, vice-président exécutif de la MGM global consumer products & experiences, conclut :

Nous sommes très heureux de travailler avec Koch Media mais également Survios afin de porter le jeu Big Rumble Boxing: Creed Champions sur consoles et PC. Dans ce jeu de boxe exaltant, les fans des films Rocky et Creed pourront monter sur le ring et combattre jusqu'à atteindre le titre de champion.

Big Rumble Boxing: Creed Champions est attendu en 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images du jeu sur la seconde page, ainsi que l'intégrale de la saga Rocky à 58,19 € sur Amazon.