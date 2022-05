Bigscreen : il est enfin possible de regarder des vidéos YouTube avec jusqu'à 15 personnes !

C'est une fonctionnalité qui manquait vraiment dans Bigscreen. Après de récentes mises à jour ayant apporté de nouveaux environnements, ou encore la prise en charge de plus de 100 chaînes TV, la dernière mouture en date embarque maintenant nativement YouTube et nous n'aurons dorénavant plus besoin de partager l'écran de notre ordinateur en mode miroir pour en profiter.

Disponible sur les casques de Meta, SteamVR et WMR, la dernière version en date de Bigscreen apporte l'application YouTube, telle que nous la connaissons sur nos smart TV ou encore notre smartphone ou notre ordinateur. Ainsi, il est possible d'utiliser son compte Google, de parcourir les contenus suggérés, mais aussi notre chaîne YouTube et nos différents lives avec des amis ou de parfaits inconnus dans les divers salons que propose l'application Bigscreen. Jusqu'à 15 personnes peuvent se retrouver et visionner des émissions, matchs de sport en direct ou louer des films pour les regarder sur la plateforme. Cependant, cette dernière fonctionnalité n'est réservée qu'à la version Meta Quest. Les utilisateurs Premium, quant à eux, continuent de bénéficier de toutes les fonctionnalités, y compris le visionnage sans publicité.

D'autres évolutions verront bientôt le jour comme le détaille la feuille de route. Dans les mois à venir, il deviendra possible d'utiliser des contrôleurs externes. Le système d'invitation d'amis sera simplifié, les avatars seront encore plus personnalisables et de nouveaux outils d'administration et de modération des salles seront mis à disposition.