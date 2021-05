Biomutant : les notes de la presse anglophone

Après près de quatre ans d'attente, Biomutant débarque enfin aujourd'hui sur ordinateurs et consoles de salon. Le titre de THQ Nordic et Experiment 101, fondé par d'anciens développeurs de Just Cause, s'est évidemment laissé approcher par la presse anglophone, qui livre son verdict.

Les testeurs ont apprécié l'univers post-apocalyptique coloré de Biomutant, ses mécaniques d'Action-RPG et le contenu riche grâce aux quêtes secondaires, mais le titre ne séduit pas à cause de ses combats, son écriture et son monde ouvert très générique. En résulte un jeu très moyen, mais qui peut séduire quelques joueurs.

Biomutant est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez l'acheter à 44,40 € sur Amazon.