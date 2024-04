Black Panther : une information majeure dévoilée pour le jeu d'EA Games

L'été dernier, Electronic Arts a annoncé un jeu Black Panther, développé par Cliffhanger Games, un jeune studio comprenant des vétérans de l'industrie ayant travaillé sur La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, Halo Infinite, God of War ou encore Call of Duty. Le titre sera un jeu narratif dans « un monde vaste et réactif », le terme sandbox était même déjà utilisé.

Cependant, nous avons désormais une précision sur le titre de Cliffhanger Games : le jeu Black Panther sera en monde ouvert. C'est ce que dévoile une offre d'emploi pour un principal sandbox designer qui devrait avoir une expérience de plus de cinq ans dans la création de jeux en monde ouvert, avec notamment deux missions :

Travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie de l'IA pour créer des comportements d'IA sophistiqués qui améliorent l'expérience du monde ouvert, des foules urbaines aux écosystèmes fauniques.

Collaborer avec l'équipe de conception pour intégrer la dynamique du bac à sable dans la conception de la mission, facilitant ainsi des transitions fluides entre les missions structurées et l'exploration du monde ouvert.

Un jeu bac à sable en monde ouvert narratif, voilà une ambition intéressante pour ce jeu Black Panther, qui n'a pas encore de date de sortie. Le héros du Wakanda sera également jouable dans Marvel 1943: Rise of Hydra de Skydance New Media, mais ce sera Azzuri sous le masque, grand-père de T'Challa. Dans le titre d'EA Games et Cliffhanger Games, l'identité du héros portant le costume de Black Panther n'a pas encore été confirmée.

En attendant d'en savoir davantage sur le jeu Black Panther, vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray 4K avec les deux films du Marvel Cinematic Universe (Black Panther et Black Panther: Wakanda Forever) à partir de 44,99 € sur Cdiscount et Fnac.