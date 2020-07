Blasphemous : une extension gratuite The Stir of Dawn annoncée en vidéo pour le metroidvania hardcore

C'est en septembre 2019 que les Espagols de The Game Kitchen et l'éditeur Team17 lançaient Blasphemous, un metroidvania s'inspirant visuellement de certains artistes du pays et de la ville de Séville en termes d'iconographie, résultant d'un jeu sombre et difficile prenant place dans le monde de Cvstodia. Le succès a été au rendez-vous auprès des joueurs et une version physique a même été proposée chez Limited Run Games. Hier, nous avons ainsi appris qu'un DLC baptisé The Stir of Dawn va être proposé gratuitement à la communauté !

En plus de la bande-annonce ci-dessus qui a tout pour convaincre les fans du genre, le site de l'éditeur a donné quelques détails supplémentaires sur ce contenu. Cette grosse mise à jour inclura donc un mode New Game+, un système de Pénitence avec trois choix possibles, des éléments scénaristiques supplémentaires dont des PNJ, boss, ennemis et zones à explorer, de nouvelles exécutions et mécanique de contre attaque, une carte améliorée avec davantage de points de déplacements rapides, des objets inédits, des animations et éléments artistiques retravaillés dans les niveaux, ainsi que l'ajout d'un doublage entièrement espagnol en plus de quelques améliorations des voix déjà présentes.

Et évidemment, quelques correctifs et éléments d'équilibrage du jeu seront aussi de la partie, dont des ajustements sur certains ennemis et des éléments suivants : Buffed Prayers, Rosary Bead et Sword Heart. Autant dire que la communauté va être gâtée avec tout ça.

Blasphemous est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Cette extension The Stir of Dawn est attendue le 4 août prochain. Si vous appréciez cette production, vous pouvez acheter sa bande-son sur Amazon au prix de 9,99 €.