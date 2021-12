Blasphemous : l'ultime DLC gratuit Wounds of Eventide lancé en vidéo, la version PC temporairement en promotion

Cet été, lors de la gamescom 2021, The Game Kitchen et Team17 ont doublement fait plaisir aux joueurs de Blasphemous en annonçant d'un côté une suite prévue pour 2023 et de l'autre un troisième et dernier DLC succédant à The Stir of Dawn et Strife and Ruin (avec Miriam de Bloodstained: Ritual of the Night), baptisé Wounds of Eventide. Cette dernière extension est de sortie ce jeudi 9 décembre et a eu droit à une bande-annonce mêlant séquences animées et gameplay.

Avec ce nouveau contenu gratuit, dont vous pouvez retrouver le changelog en anglais sur Steam, ce sont encore de nouveaux boss, niveaux, objets et secrets en tout genre qui ont été ajoutés, pour nous replonger dans Cvstodia une fois de plus. Le scénario lui étant lié mène d'ailleurs aux évènements de Blasphemous II, de quoi nous pousser à persévérer pour en voir le bout.

Si vous appréciez les jeux exigeants, Blasphemous est disponible en édition physique sur Amazon au prix de 19,99 €. Par ailleurs, la boutique de Team17 le propose uniquement aujourd'hui à seulement 5,50 € sur PC, puis à 6,24 € du 10 au 13 décembre.