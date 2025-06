Blood Message : NetEase dévoile une spectaculaire aventure à la Uncharted au cœur de la dynastie Tang

L'éditeur chinois NetEase Games est chaud bouillant en ce moment. Outre Marvel Rivals qui continue sa vie, nous avons récemment découvert Romeo is a Dead Man développé par l'un de ses studios les plus connus, Grasshopper Manufacture, et Sea of Remnants conçu par Joker Studio. Ces dernières heures, une grosse surprise a été dévoilée en provenance d'une toute nouvelle entité nommée 24 Entertainment Lin'an, à ne pas confondre avec le développeur de Naraka: Bladepoint qui est 24 Entertainment, même si les deux sont assez proches dans la région de Hangzhou. Cette nouvelle société est une filiale de Thunder Fire Studio et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que son tout premier projet en met plein la vue en plus d'être ce que de nombreux joueurs désirent. Blood Message est ainsi qualifié de jeu d'action-aventure linéaire et cinématique en solo, porté sur l'histoire et nous pourrions même dire sur l'Histoire compte tenu de ce qu'il compte dépeindre. Développé sous Unreal Engine 5 tout en utilisant des outils et technologies propriétaires, ce sera le tout premier AAA de NetEase Games, prévu sur PC et des consoles non précisées qui devront clairement en avoir dans le ventre.

Blood Message nous proposera une aventure prenant place en 848 EC basée sur le soulèvement de Dunhuang, en pleine dynastie Tang. Nous y incarnerons un messager sans nom chargé de délivrer une importante missive à l'est au cours d'un voyage périlleux, qui déterminera le sort de sa patrie. Accompagné de son fils Ning, ils devront survivre à des sièges ennemis et lutter contre l'impossible tout au long d'un périple s'étalant sur 3 000 li (plus de 1700 km à priori) jusqu'à Chang'an. Sous certains aspects, la manière de présenter cette grande aventure dans cette première bande-annonce fait penser à du Uncharted avec des éléments d'Assassin's Creed à l'ancienne, mais placé dans un contexte historique.

Voici ce que le vice-président exécutif et principal producteur du jeu Zhipeng Hu a déclaré dans un communiqué :

Avec Blood Message, nous emmenons les joueurs dans une nouvelle génération d'aventure intense. Première expérience entièrement solo de NetEase Games, après deux décennies d'engagement profond dans l'industrie du jeu vidéo, nous sommes prêts à offrir une expérience véritablement épique et cinématographique aux joueurs du monde entier.

Vous trouverez également de nombreux visuels pour en prendre plein la vue en page suivante.

Blood Message introduit une odyssée oubliée de loyauté et de survie. Dans ce jeu d'action-aventure immersif à la troisième personne, les joueurs rejoignent le soulèvement de Dunhuang et incarnent un messager anonyme et son jeune fils. Pris entre les feux d'un soulèvement vertueux et animés par leur loyauté envers leur famille et leur pays, les joueurs se lanceront dans un périlleux voyage vers l'est pour délivrer un message qui déterminera le destin de leur patrie déchirée par la guerre. Au milieu des sables mouvants de l'histoire, ils graveront une ultime histoire de loyauté. Se déroulant durant les dernières années de la dynastie Tang, les joueurs traverseront une périlleuse odyssée de 3 000 li pour retourner à Chang'an, le cœur de l'empire Tang. Traversez des paysages impitoyables, notamment des déserts désolés et les vastes étendues sauvages d'Asie de l'Est et d'Asie centrale, pour survivre à des sièges brutaux, à des terrains impitoyables et à des épreuves insurmontables. L'action du jeu, qui se déroule durant les dernières années de la dynastie Tang, constitue un jalon culturel de l'histoire chinoise, encadrant l'histoire par les coutumes, la culture et la riche histoire de l'époque. Comment d'innombrables personnes ordinaires, plus petites que la poussière, peuvent-elles laisser une trace dans l'histoire ? L'équipe de développement de Blood Message propose cette réponse : le souvenir et les louanges des générations futures deviennent leur monument éternel. Le jeu invite les joueurs à incarner des héros méconnus – non pas des empereurs ou des généraux –, mais des gens ordinaires animés d'une détermination extraordinaire. Lors d'un soulèvement vertueux à Shazhou, Dunhuang, le père et le fils doivent naviguer dans un monde en ruine, tiraillés entre le devoir envers leur patrie et l'amour de leur famille. Quand l'histoire oublie, les guerriers se souviennent. Le monde a trop entendu d'histoires d'empereurs et de généraux ; Blood Message est une ode à ces héros méconnus. Caractéristiques principales Un gameplay narratif ancré dans une narration cinématographique.

Des combats réalistes et viscéraux alliant furtivité et survie.

Un voyage profondément émotionnel explorant les thèmes de la famille, de l'honneur, du sacrifice et de l'identité culturelle.

De vastes paysages inspirés des terrains diversifiés d'Asie de l'Est et d'Asie centrale, comme Dunhuang (敦煌).

Avec une telle entrée en matière, il va sans dire que nous allons garder un œil sur Blood Message. Pour le moment, aucune période de sortie n'a été donnée.

Si vous aimez les jeux ayant une narration forte, Detroit: Become Human de Quantic Dream - qui appartient à NetEase depuis 2022 - est vendu 35,91 € chez Gamesplanet.