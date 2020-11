BloodRayne : les versions Terminal Cut lancées en vidéos

Ziggurat Interactive a racheté les droits de la franchise BloodRayne cet été et a annoncé au début du mois BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut, des versions modernisées des jeux d'action de Terminal Reality sortis en 2002 et 2004. Les deux titres sont disponibles, place aux bandes-annonces de lancement :

BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut sont ainsi désormais compatibles avec les écrans 4K (2160p) et proposent des cinématiques upscalées, le support des manettes XInput, un rendu amélioré avec un antialiasing x4, des éclairages peaufinés avec une meilleure résolution des effets de lumière, des textures en plus haute résolution et non compressées et enfin des améliorations sur les effets visuels et reflets.

BloodRayne: Terminal Cut et BloodRayne 2: Terminal Cut sont disponibles sur PC via Steam et GOG.com, le jeu original est vendu 5,99 € à la Fnac.