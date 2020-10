Blue Yeti X : un microphone en édition World of Warcraft dévoilé

Racheté par Logitech en 2018, Blue a sorti récemment le Yeti X, nouveau microphone pour vidéastes et streameurs doté de quatre capsules électrostatiques pour autant de directivités, avec un indicateur LED et une molette multifonction à l'avant. Et très prochainement, il va lancer une édition spéciale du micro qui va faire craquer les aventuriers d'Azeroth.

Eh oui, le Blue Yeti X Édition World of Warcraft est une réalité, il arrivera dans le courant du mois à point nommé pour profiter de l'extension Shadowlands et intègrera d'ailleurs des centaines d'extraits audio tirés de ce nouveau contenu pour le MMORPG de Blizzard. Grâce à VO!CE, les utilisateurs pourront ainsi changer leurs voix avec des effets imitant les créatures d'Azeroth, et lancer des effets pour « célébrer leurs victoires, communiquer avec leur groupe et divertir leur communauté durant leur stream ». Bien évidemment, Blue ne s'est pas contenté de ces petites nouveautés de software, le microphone Yeti X Édition World of Warcraft arbore un design spécial avec des runes sur les LED, ainsi que sur la base du micro, accompagné du logo de WoW, tandis que la majeure partie du modèle dispose d'une finition Battle Grey mate avec des accents dorés. Et bien évidemment, les joueurs ont le choix des couleurs en fonction de leur appartenance à la Horde ou à l'Alliance. Doug Sharp, responsable produit gaming chez Blue, déclare :

Cette collaboration avec Blizzard est l’occasion de donner vie à l’univers de World of Warcraft à travers le Yeti X. Désormais, en plus de bénéficier d’une diffusion audio de qualité, les joueurs peuvent transformer leur voix et intégrer leur créativité à leur gameplay ou stream. Nous avons hâte de découvrir de quelle manière les utilisateurs vont utiliser le nouveau modulateur de voix et ses effets, ainsi que l'éventail des extraits sonores pour divertir leur communauté et créer des streams épiques.

Ce microphone Yeti X aux couleurs de World of Warcraft sera disponible dans le courant du mois d'octobre 2020, au prix de 209,99 €. Vous pouvez précommander l'édition collector de Shadowlands à 179,99 € sur Amazon.fr.

