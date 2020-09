BON PLAN chez Gamesplanet : Le Donjon de Naheulbeuk et Medieval Dynasty en promotion

Pour bien finir la semaine, Gamesplanet partage quelques offres intéressantes si vous êtes à la recherche d'un jeu récent à pas trop cher sur ordinateurs. Cette fois, direction de Moyen-Âge avec deux titres qui, certes, se déroulent dans une ambiance médiévale, mais avec des ambiances bien différentes.

D'un côté, nous avons le délirant Le Donjon de Naheulbeuk, jeu de rôle tactique inspiré de la saga .MP3 de John Lang, qui est proposé au prix standard de 34,99 €, mais avec 3,5 € offert en bon d'achat sur le compte. Idem pour l'édition Deluxe, vendue 42,47 € et avec cette fois 4,5 € en bon d'achat, à utiliser pour une future commande.

De l'autre côté, c'est Medieval Dynasty qui est en promotion. Il s'agit d'un jeu de simulation orienté vers la survie au Moyen-Âge, comparé à Kingdom Come: Delivrance, Mount & Blade ou encore Green Hell, qui est vendu chez Gamesplanet à 18,75 € (-25 %) en édition standard ou à 22,49 € (-25 %) en Deluxe Edition. Cette dernière version inclut en plus du jeu un artbook, la bande originale et des fonds d'écran.