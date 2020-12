BON PLAN chez Gamesplanet : les XMAS Weeks continuent, 500 nouveaux jeux soldés

Après une première semaine avec plus de 700 jeux soldés, le revendeur français Gamesplanet continue de faire profiter les joueurs de réductions sur pléthore de titres à l’approche des fêtes de fin d’année. Ainsi, pour la deuxième semaine consécutive, ce sont 500 nouveaux jeux soldés qui vous attendent en plus de codes promotionnels sur la nouvelle production de Paradox Interactive, Empire of Sin et le nouveau DLC de Total War: Warhammer 2, The Twisted & The Twilight.

Ainsi, avec le code promotionnel 5IN, vous obtiendez 15 % de rabais sur Empire of Sin et avec le code TWIST, vous aurez 20 % de réduction sur le DLC de Total War: Warhammer 2, The Twisted & The Twilight. Gamesplanet a également mit en lumière 30 nouveaux jeux en promotion dans sa boutique. Voici la liste des titres :

Pour rappel, les XMAS Weeks 2020 se termineront le 20 décembre prochain. Si vous êtes conquis, pléthore d'autres réductions vous attendent sur Gamesplanet.