Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est un jeu de grimpette virtuelle ! (28 novembre 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée. Jusqu'à ce soir, vous pouvez profiter de 53 jeux et six packs en promotion pour la Black Friday !

The Climb 2 est en français, il n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation) et il n'est pas cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous ne pouvez pas récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

The Climb 2 (20,99 € 29,99 € -30 %) (4,20 Go) (français) (M) (4,5/5) - PEGI 3 - Lire notre test

Cette suite reprend les bases installées par The Climb en apportant un nouvel environnement, la ville. Escalader des gratte-ciels est donc maintenant possible et porte le nombre de courses possibles à 15 qui sont toutes nouvelles, même celles dans les environnements existants auparavant.









