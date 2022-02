Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est LE jeu de pêche VR incontournable ! (20 février 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Real VR fishing est en français, il possède un système de cloud-saving intégré (pas de perte de la progression en cas de désinstallation) et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop. Ce titre bénéficie d'une amélioration graphique automatique via notre utilitaire Quest Games Optimizer.

Real VR Fishing (14,99 € 19,99 € -20 %) (771,2 Mo) (français) (C) (4,6/5) - PEGI 3 (12 septembre 2019)

Faites le grand saut : découvrez l'univers passionnant de la pêche, ou détendez-vous et admirez le paysage. Découvrez les meilleurs coins de pêche du monde entier dans Real VR Fishing. Participez à des parties de pêche à plusieurs en multijoueur, ou profitez du calme du mode solo.









