BON PLAN sur Death Stranding : le jeu PS4 à seulement 25 € chez Rakuten !

Le premier jeu de Kojima Productions semble avoir eu un certain succès, puisqu'un second titre a été annoncé. Et cela semble plutôt normal vu le nombre de médias qualifiant Death Stranding de « chef d'œuvre »... Un game design bluffant, un gameplay efficace bien que répétitif et surtout un univers hors norme tout droit sortie de l'imagination d'Hideo Kojima. Notre test de la version PC est d'ailleurs disponible ici.

Si cette aventure vous intéresse, sachez qu'elle est actuellement en promotion chez Rakuten au prix de 25,04 € cumulable avec un bonus de 1,25 € pour les membres du Club Rakuten. Le jeu est disponible ici.

