BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (28 mai au 4 avril 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Until You Fall and In Death: Unchained.

Until You Fall (24,99 €) (1,2 Go) (anglais) (C) (cloud saving) (crossbuy) (4,8/5) - PEGI 12 (29 septembre 2020)

Ce jeu est un hack'n slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui vous forcera à explorer et à maîtriser votre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique. In Death: Unchained (29,99 €) (1,93 Go) (anglais) (C) (cloud saving) ( crossbuy ) (4,8/5) - PEGI 12 (23 juillet 2020)

Battez-vous à travers les châteaux flottants de la fantaisie médiévale pour restaurer l'harmonie dans le ciel, le purgatoire et l'enfer. Faites pleuvoir des flèches contre les âmes abandonnées et les créatures angéliques qui ont envahi l'au-delà..





Ce pack contient Walkabout Mini Golf and Mini Motor Racing X.

Walkabout Mini Golf (14,99 €) (873 Mo) (anglais) (C) (cross buy) ( cross saving

Jeu de simulation de minigolf qui permet de jouer à un match rapide en ligne ou bien de créer une salle privée avec jusqu'à 5 amis. La physique extrêmement précise et ressemble à la réalité. Mini Motor Racing X (24,99 €) (1,92 Go) (français) (cross buy) (cross saving)(C) (4,6/5) - PEGI 3 (14 mai 2020)

Jeu de course avec des mini-voitures, Mini Motor Racing X emprunte le fun de Micromachines en y ajoutant la possibilité de conduire assis dans la voiture. De ruines reconquises par la nature aux brousses arides, en passant par des docks balayés par la pluie et des îles tropicales ensoleillées, les divers environnements des circuits sont tous très réussis.





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 26 mars à 18h00 et le 4 avril 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

