BON PLAN sur GOG.com : Amnesia: A Machine For Pigs offert pendant 72h

Aujourd'hui sort Amnesia: The Bunker, le nouveau jeu d'horreur psychologique de Frictional Games, et pour fêter ce lancement, la plateforme de jeux sans DRM GOG.com a décidé d'offrir... Amnesia: A Machine For Pigs, soit le seul titre de la franchise qui a été développé par un autre studio.

Conçu par The Chinese Room (Dear Esther), mais quand même édité par Frictional Games, Amnesia: A Machine For Pigs nous ramène en 1899, aux côtés d'Oswald Mandus, un industriel qui se retrouve piégé dans une gigantesque machine infernale, entre le rêve et la réalité. Mais le danger qu'il faut fuir est lui bien réel.

Un jeu unique issu d'une collaboration entre deux développeurs indépendants, connus pour repousser les limites du jeu vidéo. Une nouvelle approche de l’univers d’Amnesia tout en restant fidèle à son esprit.

Des interactions physiques uniques développées et améliorées depuis 2005.

Des graphismes et des environnements exceptionnels nécessitant une configuration système simple.

L'histoire la plus sombre et la plus horrible jamais racontée dans un jeu vidéo. Une superbe bande-son composée par la talentueuse Jessica Curry.

Amnesia: A Machine For Pigs est à rajouter gratuitement à votre bibliothèque GOG.com avant le 9 juin prochain. Vous pouvez également retrouver le tout chaud Amnesia: The Bunker à 24,50 € sur cette même plateforme.