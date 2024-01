BON PLAN sur GOG.com : un excellent jeu offert pour le lancement des soldes du Nouvel An 2024

GOG.com a terminé l'année 2023 avec plusieurs vagues de réductions, mais voilà que la plateforme de jeux vidéo sans DRM lance aujourd'hui les Soldes du Nouvel An 2024, avec des promotions allant jusqu'à - 90 % sur plus de 4 600 jeux. Et comme à son habitude, GOG.com offre un jeu pour attirer les joueurs.

C'est Mordheim: City of the Damned qui est gratuit sur GOG.com jusqu'au 28 janvier prochain, 15h00. Il s'agit pour rappel d'un jeu de stratégie tactique au tour par tour dont voici une présentation :

Mordheim: City of the Damned est la première adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau culte de Games Workshop : Mordheim. Se déroulant dans la cité détruite de Mordheim, dans l'univers de Warhammer, Mordheim: City of the Damned est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous dirigez vos bandes lors d'escarmouches sanglantes et mortelles. Ce jeu combine éléments de RPG, combats tactiques intenses et personnalisation d'unités dans un monde dominé par le chaos et la rivalité, et où règne la loi du plus fort.

Après la chute d'une comète à deux queues sur Mordheim, la Cité des Damnés devint un champ de bataille terrifiant où des bandes rivales s'affrontaient violemment pour gagner le contrôle de quartiers clés, à la recherche des convoités fragments de la pierre magique qui leur apporteraient gloire et fortune.

Choisissez vos bandes parmi les factions emblématiques de Mordheim : les Sœurs de Sigmar, le Culte des Possédés, les Skaven et les Mercenaires de l'Empire, puis menez vos troupes au combat. Recrutez de nouvelles unités et munissez-les d'équipements améliorés. Personnalisez et faites progresser votre bande grâce à l'expérience acquise à chaque mission réussie, et faites de vos guerriers les terreurs du champ de bataille.